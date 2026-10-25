Serie A - Game Week 4 25 ott 2026 - 10:00

La partita tra Calcio Como 1907 e Sassuolo sarà trasmessa in diretta. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Calcio Como 1907-Sassuolo con una VPN

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Calcio Como 1907-Sassuolo: data e orario

Calcio Como 1907 e Sassuolo si affrontano in Serie A Femminile in una sfida che racconta due momenti di stagione molto diversi tra loro.

Il Como occupa la terza posizione in classifica e arriva a questo appuntamento con tre vittorie consecutive alle spalle, compresa una convincente prova esterna contro la Juventus. La squadra allenata da Selena Mazzantini ha mostrato continuità di rendimento e concretezza sotto porta.

Il Sassuolo, al contrario, attraversa un periodo difficile. Le neroverdi guidate da Salvatore Colantuono hanno perso le ultime tre partite di campionato, subendo gol in ogni occasione e faticando a trovare la via della rete con regolarità.

La distanza in classifica tra le due formazioni rende questo incontro particolarmente rilevante per le ambizioni del Como, che punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in streaming, continua a leggere.

Formazioni

Per il Como, l'allenatrice Selena Mazzantini non ha ancora reso nota la formazione probabile. Non sono stati comunicati infortunati o squalificate in vista di questo incontro; ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Sul fronte Sassuolo, Salvatore Colantuono non ha ancora diffuso indicazioni ufficiali sulla formazione. Anche in questo caso non risultano notizie su infortuni o squalifiche al momento; la situazione sarà aggiornata nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Como si presenta a questa gara con tre vittorie nelle ultime tre uscite in Serie A Femminile, per un totale di sette gol segnati e sei subiti. L'ultimo risultato è stato il successo esterno contro la Juventus per 4-2, preceduto dalla vittoria per 2-1 contro il Napoli Femminile. Le lombarde hanno dimostrato capacità di segnare con continuità, trovando la rete in tutte e tre le partite disputate.

Il Sassuolo arriva da cinque risultati nelle ultime cinque gare con un bilancio di una pareggio e quattro sconfitte. Le neroverdi hanno perso le ultime tre partite di fila, tra cui il pesante 4-1 subito dal Napoli Femminile e il 3-1 contro la Roma. In questo arco di tempo la squadra ha segnato cinque gol e ne ha incassati dodici.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Calcio Como 1907 e Sassuolo. Non è quindi possibile fornire un quadro storico degli scontri diretti tra le due formazioni.

Classifica





In Serie A Femminile, il Como occupa la terza posizione, confermandosi tra le squadre che lottano per i piani alti della classifica. Il Sassuolo si trova al dodicesimo posto, in una zona di classifica che richiede una inversione di tendenza rapida per allontanarsi dalle acque agitate.





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