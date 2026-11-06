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Serie A - Game Week 11 7 nov 2026 - 09:00 Unipol Domus

Cagliari-Frosinone è trasmessa in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito trovi le opzioni per abbonarti e seguire il match in diretta.

L'Unipol Domus di Cagliari ospita l'undicesima giornata di Serie A tra i rossoblù di Fabio Pisacane e il Frosinone di Massimiliano Alvini, due squadre che arrivano a questo appuntamento in condizioni diametralmente opposte.

Il Cagliari attraversa un momento di profonda crisi. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato hanno spinto la squadra sarda verso la parte bassa della classifica, con la fiducia che si assottiglia di giornata in giornata.

Il Frosinone, al contrario, è una delle rivelazioni più convincenti di questo avvio di stagione. I ciociari occupano il sesto posto in classifica con 20 punti in dieci giornate, un bottino che certifica la solidità del progetto di Alvini.

L'unica nota stonata per gli ospiti riguarda Antonio Raimondo, il centravanti che con 8 reti nelle prime dieci giornate si era imposto come uno dei bomber più prolifici del campionato. L'attaccante si è infortunato nell'ultima gara contro il Torino e salterà questa trasferta sarda.

Pisacane deve invece fare i conti con una lista infortuni in crescita e con la squalifica di Adam Obert, che complica ulteriormente la gestione difensiva. M'Bala Nzola, a segno nelle ultime uscite, rimane il principale riferimento offensivo.

Per informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Notizie sulle squadre

In casa Cagliari, Fabio Pisacane deve rinunciare a Riyad Idrissi, Mattia Felici, Alieu Fadera e Alessandro Deiola per infortunio, mentre Adam Obert è squalificato. Il probabile undici rossoblù prevede Caprile in porta, con Sugawara, Rodriguez, Zé Pedro e Aurelio in difesa; Adopo, Romano e Fazzini a centrocampo; Maldini sulla trequarti, con Nzola e Mendy in attacco.

Il Frosinone recupera quasi tutti i suoi effettivi, ma deve fare a meno di Florian Grillitsch e di Antonio Raimondo, uscito infortunato nella vittoria per 2-0 contro il Torino. Alvini dovrebbe schierare Palmisani tra i pali, con Bracaglia, Monterisi, Calvani e Tchato in difesa; Calò e Masini in mezzo al campo con Ghedjemis, Schmid, Kvernadze sulla trequarti e Birligea come centravanti al posto dell'indisponibile Raimondo.

Stato di forma

Il Cagliari arriva a questa gara in un momento di forte difficoltà: nelle ultime cinque partite di Serie A il bilancio è di zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. L'ultima gara si è conclusa con la sconfitta per 2-1 in casa contro la Lazio, mentre in precedenza i rossoblù avevano ceduto 4-2 contro la Roma. Il Cagliari ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14 nelle ultime cinque uscite, un dato che fotografa le difficoltà difensive della squadra.

Il Frosinone presenta invece un ruolino di marcia di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie A, con 16 gol segnati e 8 subiti. I ciociari arrivano dalla vittoria per 2-0 sul Torino, preceduta dal netto 5-1 sul Lecce. Il pareggio per 4-4 contro l'Atalanta rimane l'unico risultato non vincente del periodo, escludendo la sconfitta per 3-0 contro il Napoli.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al settembre 2025, quando il Cagliari si impose per 4-1 sul Frosinone in Coppa Italia. Guardando ai cinque precedenti disponibili, il bilancio è favorevole al Cagliari con due vittorie contro una del Frosinone, più due pareggi; da segnalare la vittoria del Frosinone per 3-1 in Serie A nel gennaio 2024 e il 4-3 casalingo del Cagliari nell'ottobre 2023.

Classifica

In Serie A il Frosinone occupa la sesta posizione, mentre il Cagliari si trova al dodicesimo posto della classifica generale.