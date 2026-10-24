Serie A - Game Week 8 24 ott 2026 - 09:00 Unipol Domus

Cagliari-Bologna sarà trasmessa in diretta su DAZN, l'unica piattaforma che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Per seguire la gara è sufficiente un abbonamento attivo al servizio.

Come vedere Cagliari-Bologna con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Cagliari-Bologna: data e orario

All'Unipol Domus di Cagliari va in scena una sfida di Serie A tra due squadre che arrivano all'appuntamento con umori molto diversi. Il Cagliari di Fabio Pisacane ospita il Bologna di Raffaele Palladino in una gara che può dire molto sulle ambizioni di entrambe le formazioni.

I rossoblù sardi stanno vivendo una stagione di grande solidità. Dopo aver fermato la Juventus sull'1-1 e battuto Udinese e Atalanta nelle settimane precedenti, il Cagliari si è però fermato bruscamente contro il Monza, incassando una sconfitta per 4-0 che ha interrotto una striscia positiva. Pisacane dovrà capire se si è trattato di un incidente di percorso o di qualcosa di più profondo.

Il Bologna arriva a Cagliari dopo una sconfitta per 3-1 contro l'Inter al Dall'Ara, risultato che ha confermato alcune fragilità difensive dei rossoblu emiliani. La squadra di Palladino ha però dimostrato carattere in altre occasioni stagionali, con vittorie esterne contro Lecce e un pareggio a Torino.

In attacco il Bologna dovrà fare a meno di Roberto Piccoli, uscito anzitempo nella gara contro l'Inter per un problema muscolare che si è poi rivelato una lesione. Jay Enem è pronto a prenderne il posto nell'undici titolare.

Per il Cagliari, Daniel Maldini e Paul Mendy restano i riferimenti offensivi principali. Il portiere Elia Caprile difenderà i pali sardi in una partita che vale punti preziosi per entrambe le formazioni.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Cagliari di Pisacane recupera quasi tutti i titolari: gli unici assenti sono Riyad Idrissi e Mattia Felici per infortunio, mentre non risultano squalifiche. La probabile formazione rossoblù prevede Caprile in porta, con Obert, Juan Rodriguez, Yerry Mina e Ze Pedro in difesa, e Deiola, Maldini, Adopo, Romano, Winks e Mendy a completare l'undici.

Il Bologna deve fare i conti con l'assenza di Emil Holm, Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli, tutti fermi per infortunio. Palladino dovrebbe schierare Skorupski tra i pali, con Darmian, Theate, Heggem e Pobega nella linea difensiva, e Ferguson, Zortea, Miranda, Cambiaghi, Enem e Bernardeschi a completare la formazione.

Stato di forma

Il Cagliari presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato, con cinque gol segnati e cinque subiti. I sardi arrivano però da una pesante sconfitta per 4-0 contro il Monza, che ha interrotto una serie positiva costruita con successi contro Udinese, Atalanta e Lecce. Il pareggio per 1-1 contro la Juventus resta uno dei risultati più significativi del loro percorso recente.

Il Bologna ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite stagionali, segnando cinque reti e incassandone sette. La sconfitta più recente è arrivata per 3-1 contro l'Inter, mentre in precedenza i rossoblu avevano battuto il Lecce per 2-1 in trasferta. I pareggi con Torino e Sassuolo completano un quadro di altalenante continuità.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando la sfida si chiuse sullo 0-0 con il Bologna in casa. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio sorride al Bologna, che ha vinto tre delle cinque partite considerate, con il Cagliari capace di imporsi una sola volta, nel gennaio 2024 per 2-1 in casa. L'unico pareggio della serie è quello più recente, a conferma di una rivalità spesso equilibrata ma con i rossoblu emiliani in vantaggio nel computo finale.

Classifica





In Serie A, il Cagliari occupa l'ottava posizione, mentre il Bologna si trova al quindicesimo posto. La classifica racconta di due squadre con obiettivi stagionali ben distinti: i sardi puntano a consolidarsi nella parte alta della graduatoria, mentre gli emiliani cercano continuità per risalire.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV