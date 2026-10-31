Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 11:00 Gtech Community Stadium

Brentford-Nottingham Forest è disponibile in diretta su Sky Sport e NOW. Le opzioni per seguire la partita in live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Brentford-Nottingham Forest con una VPN

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Brentford-Nottingham Forest: data e orario

Il Gtech Community Stadium di Londra ospita la sfida di Premier League tra Brentford e Nottingham Forest. Le due squadre arrivano a questo appuntamento in momenti molto diversi della stagione, con la classifica che racconta storie opposte.

Il Brentford di Keith Andrews occupa la sesta posizione in classifica, confermandosi tra le realtà più solide della prima metà di stagione. I Bees hanno dimostrato di poter battere le grandi, come testimonia il 3-0 rifilato al Chelsea, ma la recente sconfitta in Carabao Cup contro il Sunderland e il pareggio in campionato a Hull City hanno frenato il loro slancio.

Il Nottingham Forest di Oliver Glasner vive invece un momento delicato. La squadra è diciottesima in classifica e non vince in Premier League da dieci partite, una striscia negativa che pesa sull'ambiente del City Ground e aumenta la pressione sul tecnico austriaco.

In attacco, il Forest può contare su Liam Delap e Morgan Gibbs-White, ma le assenze pesano. La lista degli indisponibili è lunga e Glasner dovrà fare di necessità virtù per strappare punti in un campo difficile.

Andrews, dal canto suo, sa che la sua squadra ha le qualità per fare male. Dango Ouattara e Igor Thiago rappresentano una minaccia concreta, e il Gtech Community Stadium si candida a essere teatro di una partita intensa.

Per chi vuole seguire il match in diretta, di seguito trovate tutte le informazioni su come vedere Brentford-Nottingham Forest in TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte Brentford, Keith Andrews dovrà fare a meno di Antoni Milambo e Joshua Dasilva per infortunio, mentre Yehor Yarmoliuk è squalificato. Il probabile undici titolare prevede Kelleher in porta, con van den Berg, Lewis-Potter, Kayode e Ajer in difesa, Ouattara, Sangare, Schade, Hickey e Jensen a centrocampo, e Thiago come riferimento offensivo.

In casa Nottingham Forest, Oliver Glasner deve fare i conti con le assenze di Igor Jesus, Nicolo Savona, Neco Williams e Nicolas Dominguez. Non risultano squalifiche. Il Forest dovrebbe scendere in campo con Sels tra i pali, Milenkovic, Murillo, Cunha e Munoz in difesa, Netz, McAtee, Gibbs-White, Ndoye e Schlager a centrocampo, con Delap punta centrale.

Stato di forma

Il Brentford arriva a questa partita con un ruolino di marcia di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è stata l'eliminazione dalla Carabao Cup per mano del Sunderland (3-2), preceduta dal pareggio per 1-1 a Hull City in Premier League. Il punto di riferimento positivo resta il netto 3-0 contro il Chelsea. Complessivamente, nelle ultime cinque partite i Bees hanno segnato nove gol e ne hanno subiti sei.

Il Nottingham Forest ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Premier League. Il pareggio più recente è arrivato a Ipswich Town (1-1), mentre tra le sconfitte spicca quella contro l'Arsenal (0-1). L'unica vittoria del periodo risale al successo esterno sull'Aston Villa (1-2). Il Forest ha segnato quattro gol e ne ha subiti cinque in questo arco di tempo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre in Premier League risale al 25 gennaio 2026, quando il Nottingham Forest si impose 2-0 al Gtech Community Stadium. Negli ultimi cinque incroci in Premier League, il Forest ha vinto tre volte, il Brentford una, con un pareggio. I gol complessivi parlano di sette reti per il Forest contro cinque per il Brentford.

Classifica

In Premier League, il Brentford è sesto mentre il Nottingham Forest è diciottesimo: i Bees lottano per un posto in Europa, i rossi del City Ground per la salvezza.

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