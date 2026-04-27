Dove vedere Braga-Friburgo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Due delle più grandi sorprese di questa Europa League si affrontano in semifinale, con in palio un posto nella finale del prossimo 20 maggio.
Al Besiktas Park, stadio della finale, ci andrà una tra Sporting Braga, reduce dal 5-3 complessivo inflitto al Real Betis, e Friburgo, che ai quarti ha eliminato il Celta Vigo con un risultato totale di 6-1.
Per entrambe si tratta di una grande occasione non solo per conquistare un trofeo importante, ma anche per assicurarsi un posto in Champions League, ormai irraggiungibile attraverso il campionato.
Come guardare Braga-Friburgo in diretta? Canale TV e streaming
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Braga-Friburgo: ora di inizio
Notizie su Braga, Friburgo e probabili formazioni
BRAGA (3-4-1-2): Hornicek; Lagerbielke, Paulo Oliveira, Moscardo; Gomez, Gorby, Joao Moutinho, Martinez; Tiknaz; Pau Victor, Ricardo Horta. All: VicensFRIBURGO (4-2-3-1): Muller; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Scherhant, Suzuki, Grifo; Matanovic. All: Schuster