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Michael Baldoin

Dove vedere Braga-Friburgo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Europa League
Braga vs Friburgo
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Friburgo

L'andata delle semifinali di Europa League vede sfidarsi il Braga e il Friburgo: tutte le informazioni sul match, da dove vederlo in tv e streaming alle formazioni dell'incontro.

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Due delle più grandi sorprese di questa Europa League si affrontano in semifinale, con in palio un posto nella finale del prossimo 20 maggio.

Al Besiktas Park, stadio della finale, ci andrà una tra Sporting Braga, reduce dal 5-3 complessivo inflitto al Real Betis, e Friburgo, che ai quarti ha eliminato il Celta Vigo con un risultato totale di 6-1.

Per entrambe si tratta di una grande occasione non solo per conquistare un trofeo importante, ma anche per assicurarsi un posto in Champions League, ormai irraggiungibile attraverso il campionato.

Come guardare Braga-Friburgo in diretta? Canale TV e streaming

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Il match Braga-Friburgo si può guardare in diretta tv esclusiva su Sky, Sky Go o NOW.

Per vedere il match Braga-Friburgo Villa basta accedere al canale numero 253, via tv, app o sito ufficiale.

Come guardarla all'estero con una VPN 

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Braga-Friburgo: ora di inizio

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Europa League - Final Stage
Estadio Municipal de Braga

Notizie su Braga, Friburgo e probabili formazioni

Probabili formazioni Braga - Friburgo

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Vicens

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • J. Schuster

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

BRAGA (3-4-1-2): Hornicek; Lagerbielke, Paulo Oliveira, Moscardo; Gomez, Gorby, Joao Moutinho, Martinez; Tiknaz; Pau Victor, Ricardo Horta. All: Vicens

FRIBURGO (4-2-3-1): Muller; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Scherhant, Suzuki, Grifo; Matanovic. All: Schuster

Forma di Braga e Friburgo

BRA
-Forma

Goal segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

SCF
-Forma

Goal segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra Braga e Friburgo

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