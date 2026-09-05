Dove vedere Bologna-Sassuolo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 3 6 set 2026 - 12:00 Stadio Renato Dell'Ara

Bologna-Sassuolo è visibile in tv e in live streaming attraverso DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

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Bologna-Sassuolo: domenica 6 settembre ore 18

Il Bologna ospita il Sassuolo allo Stadio Renato Dall'Ara in una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre emiliane con obiettivi e stati d'animo molto diversi in questo avvio di stagione.

I rossoblù di Domenico Tedesco arrivano all'appuntamento con zero punti in campionato dopo due sconfitte consecutive, entrambe per 1-0, contro Lazio e Atalanta. La squadra ha mostrato buone trame di gioco, come testimoniato dal palo colpito da Cambiaghi contro la Dea, ma non è ancora riusciuta ancora a trovare continuità nei risultati.

Il Sassuolo, invece, si presenta al Dall'Ara con più fiducia. Alberto Aquilani ha già raccolto tre punti in Serie A grazie al successo per 2-1 sul Torino, e i neroverdi hanno aggiunto un passaggio del turno in Coppa Italia contro il Frosinone nel mezzo della settimana.

Per il Bologna si tratta di una partita da non sbagliare. Con la classifica già in salita dopo due giornate, i rossoblù hanno bisogno dei primi punti stagionali davanti al proprio pubblico per non perdere contatto con la zona tranquilla della graduatoria.

Il Sassuolo può invece permettersi di giocare con maggiore libertà. Aquilani ha costruito una squadra con qualità in mezzo al campo, dove Nemanja Matic porta esperienza, e fantasia in attacco con Domenico Berardi e Armand Lauriente.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Bologna-Sassuolo in tv e in streaming.

Formazioni

In casa Bologna, Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini e Oussama El Azzouzi, indisponibili per infortunio. Il tecnico belga dovrebbe schierare Skorupski in porta, con una difesa composta da Miranda, Heggem, Helland e Holm. A centrocampo spazio a Ferguson, Pobega, mentre in attacco il tridente Odgaard, Bernardeschi e Cambiaghi dietro a Piccoli.

Sul fronte Sassuolo, Alberto Aquilani deve fare i conti con un'infermeria affollata: out Fali Cande, Ismael Kone, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo e Sebastian Walukiewicz. Nessuno squalificato tra i neroverdi. La formazione probabile vede Muric tra i pali, una difesa a quattro con Leysen, Cinquegrano, Doig e Idzes, Adzic e Matic in mezzo al campo con Bakola, e il tridente offensivo composto da Berardi, Lauriente e Bowie. Aggiornamenti sulla disponibilità dei giocatori saranno forniti in avvicinamento al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Bologna arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Le due uscite di campionato si sono concluse con ko per 1-0 contro Lazio e Atalanta, mentre l'unico successo risale all'amichevole pre-stagionale contro il Cambuur, vinta 3-1.

Il Sassuolo ha collezionato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I neroverdi hanno battuto il Torino 2-1 in Serie A e il Cesena 3-0 in Coppa Italia, aggiungendo il passaggio del turno contro il Frosinone. L'unica sconfitta ufficiale è arrivata contro l'Atalanta in campionato (2-1).

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 15 marzo 2026, quando il Sassuolo ospitò il Bologna in Serie A: finì 0-1 per i rossoblù. Prima di allora, l'incontro di andata della stessa stagione, disputato al Dall'Ara il 28 dicembre 2025, si era concluso sull'1-1. Negli ultimi cinque scontri diretti in Serie A, il Bologna ha vinto due volte contro una vittoria del Sassuolo, con due pareggi.

Classifica













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