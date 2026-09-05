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Serie A
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Simone Giromini

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Dove vedere Bologna-Sassuolo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Bologna e Sassuolo: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 3
Stadio Renato Dell'Ara

Bologna-Sassuolo è visibile in tv e in live streaming attraverso DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

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Bologna-Sassuolo: domenica 6 settembre ore 18

Il Bologna ospita il Sassuolo allo Stadio Renato Dall'Ara in una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre emiliane con obiettivi e stati d'animo molto diversi in questo avvio di stagione.

I rossoblù di Domenico Tedesco arrivano all'appuntamento con zero punti in campionato dopo due sconfitte consecutive, entrambe per 1-0, contro Lazio e Atalanta. La squadra ha mostrato buone trame di gioco, come testimoniato dal palo colpito da Cambiaghi contro la Dea, ma non è ancora riusciuta ancora a trovare continuità nei risultati.

Il Sassuolo, invece, si presenta al Dall'Ara con più fiducia. Alberto Aquilani ha già raccolto tre punti in Serie A grazie al successo per 2-1 sul Torino, e i neroverdi hanno aggiunto un passaggio del turno in Coppa Italia contro il Frosinone nel mezzo della settimana.

Per il Bologna si tratta di una partita da non sbagliare. Con la classifica già in salita dopo due giornate, i rossoblù hanno bisogno dei primi punti stagionali davanti al proprio pubblico per non perdere contatto con la zona tranquilla della graduatoria.

Il Sassuolo può invece permettersi di giocare con maggiore libertà. Aquilani ha costruito una squadra con qualità in mezzo al campo, dove Nemanja Matic porta esperienza, e fantasia in attacco con Domenico Berardi e Armand Lauriente.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Bologna-Sassuolo in tv e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Bologna - Sassuolo

4-2-3-1
Bologna crest
Bologna
BOL
Formazione
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-3-3
1L. Skorupski33J. Miranda2E. Holm14T. Heggem5E. Helland19L. Ferguson4T. Pobega28N. Cambiaghi21J. Odgaard10F. Bernardeschi91R. Piccoli49A. Muric16F. Leysen46S. Cinquegrano3J. Doig21J. Idzes17V. Adzic18N. Matic50D. Bakola10D. Berardi45A. Lauriente9K. Bowie
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-2-3-1
Bologna

Formazione titolare

Sassuolo

Allenatore

  • D. Tedesco
  • A. Aquilani

In casa Bologna, Domenico Tedesco dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini e Oussama El Azzouzi, indisponibili per infortunio. Il tecnico belga dovrebbe schierare Skorupski in porta, con una difesa composta da Miranda, Heggem, Helland e Holm. A centrocampo spazio a Ferguson, Pobega, mentre in attacco il tridente Odgaard, Bernardeschi e Cambiaghi dietro a Piccoli.

Sul fronte Sassuolo, Alberto Aquilani deve fare i conti con un'infermeria affollata: out Fali Cande, Ismael Kone, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo e Sebastian Walukiewicz. Nessuno squalificato tra i neroverdi. La formazione probabile vede Muric tra i pali, una difesa a quattro con Leysen, Cinquegrano, Doig e Idzes, Adzic e Matic in mezzo al campo con Bakola, e il tridente offensivo composto da Berardi, Lauriente e Bowie. Aggiornamenti sulla disponibilità dei giocatori saranno forniti in avvicinamento al calcio d'inizio.

Stato di forma

BOL

BOL - Forma

CAM
V3-1
PIS
S1-4
BHA
S1-0
LAZ
S0-1
ATA
S1-0
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SAS

SAS - Forma

FCA
S3-2
CES
V3-0
ATA
S2-1
TOR
V2-1
FRC
V1-1
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Bologna arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Le due uscite di campionato si sono concluse con ko per 1-0 contro Lazio e Atalanta, mentre l'unico successo risale all'amichevole pre-stagionale contro il Cambuur, vinta 3-1.

Il Sassuolo ha collezionato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I neroverdi hanno battuto il Torino 2-1 in Serie A e il Cesena 3-0 in Coppa Italia, aggiungendo il passaggio del turno contro il Frosinone. L'unica sconfitta ufficiale è arrivata contro l'Atalanta in campionato (2-1).

Precedenti

Testa a testa

BolognaPareggioSassuolo
2
3
0
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FIN
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
FIN
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
4
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
2
FIN
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FIN
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FIN
8Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 15 marzo 2026, quando il Sassuolo ospitò il Bologna in Serie A: finì 0-1 per i rossoblù. Prima di allora, l'incontro di andata della stessa stagione, disputato al Dall'Ara il 28 dicembre 2025, si era concluso sull'1-1. Negli ultimi cinque scontri diretti in Serie A, il Bologna ha vinto due volte contro una vittoria del Sassuolo, con due pareggi.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ComoComoCOM
321073+47
V
V
D
2
RomaRomaROM
220080+86
V
V
3
InterInterINT
220051+46
V
V
4
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
5
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
6
AtalantaAtalantaATA
220031+26
V
V
7
LazioLazioLAZ
220020+26
V
V
8
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
S
10
NapoliNapoliNAP
210132+13
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
S
12
CagliariCagliariCGL
21011103
S
V
13
LecceLecceLEC
210124-23
S
V
14
TorinoTorinoTOR
200224-20
S
S
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
S
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
S
S
17
MonzaMonzaMON
200237-40
S
S
18
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
S
S
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
S
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione




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