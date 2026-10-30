Serie A - Game Week 10 31 ott 2026 - 10:00 Stadio Renato Dell'Ara

Bologna-Monza sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Per abbonarsi e seguire la partita in streaming, è possibile accedere alla piattaforma tramite il link dedicato.

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Bologna-Monza: sabato 31 ottobre ore 15

Il Bologna ospita il Monza allo Stadio Renato Dall'Ara nella decima giornata di Serie A, con i rossoblù che arrivano all'appuntamento sull'onda di un momento di forma straordinario.

La squadra di Raffaele Palladino ha travolto il Milan a San Siro per 4-2 nell'ultima uscita, con Samuel Mbangula assoluto protagonista: l'attaccante belga ha firmato una tripletta che ha lasciato i rossoneri in piena crisi in vista del derby.

Il Monza di Ivan Juric arriva invece da una serata amara: i brianzoli hanno ceduto 4-1 al Napoli nel turno infrasettimanale, un ko che ha evidenziato le difficoltà della squadra brianzola. In classifica, i biancorossi hanno bisogno di punti per risalire.

Per il Bologna, invece, questa è l'occasione per consolidare una striscia positiva e guadagnare terreno in classifica. I rossoblù hanno dimostrato qualità e carattere nelle ultime settimane, e il Dall'Ara si preannuncia un ambiente caldissimo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Bologna-Monza in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il Bologna dovrà fare a meno di Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli e Jay Enem per via degli infortuni. Palladino dovrebbe affidarsi a un undici che vede Skorupski tra i pali, con Casale, Darmian e Theate in difesa; a centrocampo spazio a Pobega, Miranda, Ferguson e Zortea, mentre nel tridente offensivo sono attesi Mbangula, Bernardeschi e Odgaard.

Anche il Monza deve fare i conti con diverse assenze: out Pessina, Ziolkowski, Folorunsho e Kouadio Maye. Juric dovrebbe schierare Toernqvist in porta, con Goglichidze, Lucchesi e Carboni nel reparto arretrato; Birindelli, Ondoa, Akinsanmiro e Mangas a centrocampo, con Robinson, Mota e Varela in attacco.

Stato di forma

Il Bologna arriva a questa sfida dopo aver battuto il Milan 4-2 nell'ultimo turno e il Cagliari 2-0 in precedenza, perdendo soltanto contro l'Inter per 3-1 nelle ultime cinque. Dall'altra parte, il Monza ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, con tre sconfitte e un pareggio. L'unico successo è arrivato contro il Cagliari per 4-0, ma i brianzoli hanno poi perso sia contro il Torino che contro il Napoli, quest'ultima per 4-1. Un andamento discontinuo che preoccupa in vista di una trasferta difficile.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2025, quando il Bologna si impose 3-1 in casa. Nei cinque incroci più recenti, i rossoblù hanno nettamente dominato la serie: tre vittorie per il Bologna, incluso un 4-0 in Coppa Italia nel dicembre 2024, a fronte di zero affermazioni per il Monza e due pareggi a reti inviolate nelle stagioni precedenti.

Classifica

In classifica di Serie A, il Bologna condivide l'undicesima posizione con l'Atalanta mentre il Monza si trova al sedicesimo posto, una distanza che rende questa partita particolarmente importante per i brianzoli in chiave salvezza.

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