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Serie A
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Dove vedere Bologna-Monza in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Bologna vs Monza
Bologna
Monza
Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Bologna e Monza: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 10
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Bologna-Monza sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite del campionato di Serie A 2026/27. Per seguire la partita in streaming è sufficiente un abbonamento attivo alla piattaforma.

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Bologna-Monza è un'esclusiva DAZN e non rientra tra le tre partite in co-esclusiva di questa settimana, disponibili anche su Sky Sport e in streaming su NOW. Per un periodo limitato, il piano annuale DAZN Full con pagamento dilazionato in 12 rate mensili è disponibile a 29,99 € al mese. Per i tifosi che vogliono seguire ogni partita di Serie A del Bologna o del Monza, è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

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Bologna-Monza: data e orario

Il Bologna ospita il Monza allo Stadio Renato Dell'Ara nella decima giornata di Serie A. I rossoblù arrivano a questo appuntamento dopo una settimana da incorniciare, mentre i biancorossi cercano di interrompere una serie di risultati negativi.

Il Bologna ha chiuso la nona giornata con una vittoria esterna di peso, battendo il Milan 4-2 a San Siro. Samuel Mbangula è stato il grande protagonista con una tripletta, confermando il momento brillante della squadra di Raffaele Palladino.

Il Monza di Ivan Juric, invece, viene da una sconfitta pesante: 1-4 in casa contro il Napoli nel turno infrasettimanale. Gustavo Varela ha segnato il momentaneo pareggio, ma gli azzurri hanno poi dilagato nella ripresa.

In classifica, il Bologna occupa una posizione di metà graduatoria, mentre il Monza si trova nella parte bassa della Serie A, rendendo questa partita importante per entrambe le formazioni con obiettivi stagionali ancora da definire.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Bologna - Monza

3-4-3
Bologna crest
Bologna
BOL
Formazione
Monza crest
Monza
MON
3-4-2-1
L. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateT. PobegaT. PobegaJ. MirandaJ. MirandaL. FergusonL. FergusonN. ZorteaN. ZorteaS. MbangulaS. MbangulaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardN. ToernqvistN. ToernqvistS. GoglichidzeS. GoglichidzeL. LucchesiL. LucchesiA. CarboniA. CarboniJ. RobinsonJ. RobinsonF. OndoaF. OndoaS. BirindelliS. BirindelliE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroR. MangasR. MangasD. MotaD. MotaG. VarelaG. Varela
Monza crest
Monza
MON
3-4-3
Bologna

Formazione titolare

Monza

Allenatore

  • R. Palladino
  • I. Juric

In casa Bologna, Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli e Jay Enem per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Skorupski in porta, con Casale, Darmian e Theate nella difesa a tre, Pobega, Miranda, Ferguson, Zortea e Bernardeschi a centrocampo, e Cambiaghi e Odgaard in attacco.

Il Monza di Ivan Juric recupera qualche elemento ma deve ancora rinunciare a Matteo Pessina, Jan Ziolkowski e Yvan Kouadio Maye. Il probabile undici biancorosso vede Tornqvist tra i pali, con Goglichidze, Lucchesi e Carboni in difesa, e Robinson, Ondoa, Birindelli, Akinsanmiro, Mangas e Mota a supporto di Varela.

Stato di forma

BOL

BOL - Forma

TOR
D1-1
LEC
V1-2
INT
S1-3
CGL
V0-2
MIL
V2-4
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
MON

MON - Forma

B29
D2-2
LAZ
S3-1
CGL
V4-0
TOR
S3-2
NAP
S1-4
Gol segnato (subito)
10/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Bologna arriva a questa sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite, per un bilancio di 3V-1P-1S. I rossoblù hanno vinto le ultime due gare consecutive: prima il successo per 2-1 sul Lecce, poi il colpo esterno di San Siro contro il Milan per 4-2. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro l'Inter per 3-1. Nelle cinque partite considerate, la squadra di Palladino ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto, mostrando una fase offensiva prolifica ma con qualche vulnerabilità difensiva.

Il Monza ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, con un bilancio di 1V-1P-3S. L'unica vittoria è arrivata contro il Cagliari per 4-0, ma da allora sono arrivate due sconfitte consecutive: 3-2 contro il Torino e 1-4 contro il Napoli. I biancorossi hanno segnato nove gol e ne hanno incassati dodici in questo periodo.

Precedenti

Testa a testa

BolognaPareggioMonza
3
2
0
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
3
Monza badge
Monza
MON
1
FIN
Coppa Italia
Bologna badge
Bologna
BOL
4
Monza badge
Monza
MON
0
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Bologna badge
Bologna
BOL
2
FIN
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Monza badge
Monza
MON
0
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
0
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FIN
9Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2025, quando il Bologna si impose per 3-1 in casa in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il Bologna ha vinto tre volte, con un pareggio nelle restanti due occasioni e nessuna vittoria per il Monza. Da segnalare anche il netto 4-0 inflitto dal Bologna al Monza in Coppa Italia nel dicembre 2024.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
D
V
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
D
S
5
MilanMilanMIL
95311811+718
S
V
V
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
D
V
S
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
D
S
V
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
S
V
S
D
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
S
V
V
V
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
S
S
S
D
V
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
V
V
S
V
D
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
S
V
S
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
S
V
S
14
LecceLecceLEC
93061019-99
S
S
V
S
S
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
S
S
V
S
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
S
S
S
D
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
S
S
S
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
S
S
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Serie A, il Bologna occupa l'undicesimo posto mentre il Monza si trova al sedicesimo. I rossoblù puntano a risalire verso la parte sinistra della classifica, mentre i biancorossi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda.

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  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.

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    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
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