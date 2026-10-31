Serie A - Game Week 10 31 ott 2026 - 10:00 Stadio Renato Dell'Ara

Bologna-Monza sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 380 partite del campionato di Serie A 2026/27. Per seguire la partita in streaming è sufficiente un abbonamento attivo alla piattaforma.

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Bologna-Monza è un'esclusiva DAZN e non rientra tra le tre partite in co-esclusiva di questa settimana, disponibili anche su Sky Sport e in streaming su NOW. Per un periodo limitato, il piano annuale DAZN Full con pagamento dilazionato in 12 rate mensili è disponibile a 29,99 € al mese. Per i tifosi che vogliono seguire ogni partita di Serie A del Bologna o del Monza, è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

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Bologna-Monza: data e orario

Il Bologna ospita il Monza allo Stadio Renato Dell'Ara nella decima giornata di Serie A. I rossoblù arrivano a questo appuntamento dopo una settimana da incorniciare, mentre i biancorossi cercano di interrompere una serie di risultati negativi.

Il Bologna ha chiuso la nona giornata con una vittoria esterna di peso, battendo il Milan 4-2 a San Siro. Samuel Mbangula è stato il grande protagonista con una tripletta, confermando il momento brillante della squadra di Raffaele Palladino.

Il Monza di Ivan Juric, invece, viene da una sconfitta pesante: 1-4 in casa contro il Napoli nel turno infrasettimanale. Gustavo Varela ha segnato il momentaneo pareggio, ma gli azzurri hanno poi dilagato nella ripresa.

In classifica, il Bologna occupa una posizione di metà graduatoria, mentre il Monza si trova nella parte bassa della Serie A, rendendo questa partita importante per entrambe le formazioni con obiettivi stagionali ancora da definire.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

In casa Bologna, Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli e Jay Enem per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Skorupski in porta, con Casale, Darmian e Theate nella difesa a tre, Pobega, Miranda, Ferguson, Zortea e Bernardeschi a centrocampo, e Cambiaghi e Odgaard in attacco.

Il Monza di Ivan Juric recupera qualche elemento ma deve ancora rinunciare a Matteo Pessina, Jan Ziolkowski e Yvan Kouadio Maye. Il probabile undici biancorosso vede Tornqvist tra i pali, con Goglichidze, Lucchesi e Carboni in difesa, e Robinson, Ondoa, Birindelli, Akinsanmiro, Mangas e Mota a supporto di Varela.

Stato di forma

Il Bologna arriva a questa sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite, per un bilancio di 3V-1P-1S. I rossoblù hanno vinto le ultime due gare consecutive: prima il successo per 2-1 sul Lecce, poi il colpo esterno di San Siro contro il Milan per 4-2. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro l'Inter per 3-1. Nelle cinque partite considerate, la squadra di Palladino ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto, mostrando una fase offensiva prolifica ma con qualche vulnerabilità difensiva.

Il Monza ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, con un bilancio di 1V-1P-3S. L'unica vittoria è arrivata contro il Cagliari per 4-0, ma da allora sono arrivate due sconfitte consecutive: 3-2 contro il Torino e 1-4 contro il Napoli. I biancorossi hanno segnato nove gol e ne hanno incassati dodici in questo periodo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2025, quando il Bologna si impose per 3-1 in casa in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il Bologna ha vinto tre volte, con un pareggio nelle restanti due occasioni e nessuna vittoria per il Monza. Da segnalare anche il netto 4-0 inflitto dal Bologna al Monza in Coppa Italia nel dicembre 2024.

Classifica

In Serie A, il Bologna occupa l'undicesimo posto mentre il Monza si trova al sedicesimo. I rossoblù puntano a risalire verso la parte sinistra della classifica, mentre i biancorossi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda.

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