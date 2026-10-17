Serie A - Game Week 7 17 ott 2026 - 12:00 Stadio Renato Dell'Ara

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Bologna-Inter: data e orario

Lo Stadio Renato Dall'Ara ospita Bologna-Inter nella 7ª giornata di Serie A, con i nerazzurri chiamati a rispondere dopo una settimana europea da dimenticare.

L'Inter arriva a Bologna reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Club Brugge, una serata che ha lasciato strascichi pesanti sia sul piano tecnico che su quello fisico. Cristian Chivu ha ammesso pubblicamente le proprie responsabilità, parlando di un castello crollato, e ora deve ricostruire la fiducia in campionato.

La situazione infortunati complica ulteriormente i piani: il capitano Lautaro Martinez si è fermato per un problema muscolare e non sarà della partita, così come Benjamin Pavard, anch'egli costretto ai box per un guaio fisico. Due assenze pesanti per una sfida che non ammette passi falsi.

Il Bologna, dal canto suo, arriva con il vento in poppa dopo il cambio in panchina. Raffaele Palladino ha esordito con una vittoria a Lecce, ridando entusiasmo a un ambiente che aveva vissuto settimane difficili sotto Domenico Tedesco. I rossoblù vogliono sfruttare il momento.

In porta, Chivu potrebbe affidarsi a Ivan Provedel al posto di Josep Martinez, protagonista in negativo nelle ultime uscite europee. La scelta tra i pali è uno dei temi più discussi alla vigilia.

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Formazioni

Il Bologna di Palladino dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1: Pessina in porta, Darmian, Heggem e Theate in difesa, con Zortea, Ferguson, Pobega e Miranda a centrocampo. Cambiaghi e Bernardeschi agiranno alle spalle di Piccoli. Orsolini non ci sarà per infortunio, così come Holm.

L'Inter deve fare i conti con le assenze di Lautaro Martinez e Pavard, entrambi fermi per problemi muscolari. Chivu dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Martinez o Provedel tra i pali, Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa, e la coppia Esposito-Thuram in attacco. Anche Jones e Stones figurano tra gli indisponibili.

Stato di forma

Il Bologna ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con il successo più recente arrivato a Lecce per 2-1 in campionato. In precedenza, i rossoblù avevano pareggiato 1-1 contro il Torino e perso di misura contro il Napoli. La squadra ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in questo periodo.

L'Inter ha vinto tre delle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta che è arrivata pesante: 4-3 contro il Club Brugge in Champions League. In campionato, i nerazzurri avevano battuto il Parma 3-0 e l'Udinese 5-3, quest'ultima una gara ricca di gol da entrambe le parti. Il pareggio 2-2 contro la Roma completa il quadro recente.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando Bologna e Inter si divisero la posta con un 3-3 al Dall'Ara. Nelle cinque sfide più recenti, l'Inter ha prevalso due volte, il Bologna una, con altri due pareggi: un bilancio che racconta una rivalità equilibrata e spesso ricca di gol.

Classifica





In Serie A, l'Inter guida la classifica al primo posto, mentre il Bologna si trova al 14° posto: un divario che rende i nerazzurri favoriti sulla carta, ma che Palladino e i suoi vogliono ridurre già da questa sera.





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