Europa League - Game Week 2 15 ott 2026 - 15:00 Estadio da Luz

In Italia, Benfica-Celtic è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. È possibile seguire il match anche in chiaro su TV8. Le opzioni per guardare la partita in streaming e in TV sono indicate di seguito.

Come vedere Benfica-Celtic con una VPN

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Benfica-Celtic: data e orario

L'Estadio da Luz di Lisbona ospita Benfica e Celtic in una sfida di Europa League che mette di fronte due club con ambizioni europee ben diverse in questo momento della stagione.

Il Benfica di Marco Silva arriva a questa partita con un morale alto. I portoghesi hanno vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, costruendo un ritmo che li rende una squadra difficile da affrontare tra le mura amiche.

Silva ha comunque lanciato un avvertimento ai suoi: il Celtic è una realtà importante in Europa e non va sottovalutato. La consapevolezza della difficoltà dell'avversario è il segnale di un tecnico che non vuole cali di concentrazione.

Il Celtic di Martin O'Neill attraversa invece un periodo più complicato. Tre sconfitte consecutive in tutte le competizioni hanno messo pressione sulla panchina del tecnico irlandese, che ha però confermato il proprio impegno al club e la volontà di invertire la rotta.

Gli scozzesi restano in testa alla Scottish Premiership, ma le recenti battute d'arresto in Europa League e in Coppa di Lega hanno sollevato interrogativi sulla profondità della rosa a disposizione di O'Neill.

La vittoria per 2-0 sul Motherwell nell'ultima giornata di campionato ha ridato un po' di fiducia, ma il test di Lisbona è di tutt'altro livello.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Per il Benfica, Marco Silva non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento informazioni certe su infortuni o squalifiche: eventuali aggiornamenti saranno diffusi in prossimità del calcio d'inizio.

Anche per il Celtic, Martin O'Neill non ha reso nota la probabile formazione. La situazione della rosa scozzese sarà più chiara nelle ore precedenti alla gara, con aggiornamenti attesi nelle comunicazioni pre-partita del tecnico.

Stato di forma

Il Benfica ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. I lusitani vengono dal successo per 2-0 sul Vitoria de Guimaraes in campionato e hanno battuto il Milan per 2-0 in Europa League. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il FC Porto, sconfitti per 3-1 in Primeira Liga. In totale, il Benfica ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro in questo periodo.

Il Celtic ha collezionato due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente è arrivata per 2-0 contro il Motherwell in Premiership. In precedenza, gli scozzesi avevano perso 1-3 contro il Ferencvaros in Europa League e subito un pesante 3-0 dai Rangers in Coppa di Lega. Il rendimento esterno in campionato era stato positivo prima di questa serie negativa.

Precedenti

L'ultimo precedente tra Benfica e Celtic risale al novembre 2012, quando i portoghesi si imposero per 2-1 in Champions League all'Estadio da Luz. Nelle cinque sfide complessive tra le due squadre, tutte disputate in Champions League, il Benfica ha vinto tre volte, il Celtic una, con un pareggio. Il Celtic ha ottenuto il suo unico successo nel novembre 2007.

Classifica





In Europa League, il Benfica occupa una posizione nella parte alta della classifica che li pone in zona qualificazione diretta, mentre il Celtic si trova in fondo alla graduatoria con la necessità di punti per restare in corsa. Il divario in classifica rende questa partita particolarmente delicata per gli scozzesi.





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