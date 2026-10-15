Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Europa League
team-logoBenfica
Estadio da Luz
team-logoCeltic
Guarda su NOWGuarda su TV8
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Benfica-Celtic in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Benfica vs Celtic
Benfica
Celtic
Europa League

Dove vedere la partita di Europa League tra Benfica e Celtic: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Europa League - Game Week 2
Estadio da Luz

In Italia, Benfica-Celtic è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. È possibile seguire il match anche in chiaro su TV8. Le opzioni per guardare la partita in streaming e in TV sono indicate di seguito.

NOW

NOW

Iscriviti!

TV8

TV8

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Benfica-Celtic con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Benfica-Celtic: data e orario

L'Estadio da Luz di Lisbona ospita Benfica e Celtic in una sfida di Europa League che mette di fronte due club con ambizioni europee ben diverse in questo momento della stagione.

Il Benfica di Marco Silva arriva a questa partita con un morale alto. I portoghesi hanno vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, costruendo un ritmo che li rende una squadra difficile da affrontare tra le mura amiche.

Silva ha comunque lanciato un avvertimento ai suoi: il Celtic è una realtà importante in Europa e non va sottovalutato. La consapevolezza della difficoltà dell'avversario è il segnale di un tecnico che non vuole cali di concentrazione.

Il Celtic di Martin O'Neill attraversa invece un periodo più complicato. Tre sconfitte consecutive in tutte le competizioni hanno messo pressione sulla panchina del tecnico irlandese, che ha però confermato il proprio impegno al club e la volontà di invertire la rotta.

Gli scozzesi restano in testa alla Scottish Premiership, ma le recenti battute d'arresto in Europa League e in Coppa di Lega hanno sollevato interrogativi sulla profondità della rosa a disposizione di O'Neill.

La vittoria per 2-0 sul Motherwell nell'ultima giornata di campionato ha ridato un po' di fiducia, ma il test di Lisbona è di tutt'altro livello.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Benfica - Celtic

Allenatore

  • Marco Silva

Per il Benfica, Marco Silva non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non sono disponibili al momento informazioni certe su infortuni o squalifiche: eventuali aggiornamenti saranno diffusi in prossimità del calcio d'inizio.

Anche per il Celtic, Martin O'Neill non ha reso nota la probabile formazione. La situazione della rosa scozzese sarà più chiara nelle ore precedenti alla gara, con aggiornamenti attesi nelle comunicazioni pre-partita del tecnico.

Stato di forma

BEN

BEN - Forma

MOR
V0-4
GV
V3-1
MIL
V0-2
POR
S3-1
VSC
V2-0
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CEL

CEL - Forma

JOH
V0-1
RAN
S3-0
FTC
S1-3
RAN
S0-1
MOT
V0-2
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Benfica ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. I lusitani vengono dal successo per 2-0 sul Vitoria de Guimaraes in campionato e hanno battuto il Milan per 2-0 in Europa League. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il FC Porto, sconfitti per 3-1 in Primeira Liga. In totale, il Benfica ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro in questo periodo.

Il Celtic ha collezionato due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente è arrivata per 2-0 contro il Motherwell in Premiership. In precedenza, gli scozzesi avevano perso 1-3 contro il Ferencvaros in Europa League e subito un pesante 3-0 dai Rangers in Coppa di Lega. Il rendimento esterno in campionato era stato positivo prima di questa serie negativa.

Precedenti

Testa a testa

BenficaPareggioCeltic
3
1
1
Champions League
Benfica badge
Benfica
BEN
2
Celtic badge
Celtic
CEL
1
FIN
Champions League
Celtic badge
Celtic
CEL
0
Benfica badge
Benfica
BEN
0
FIN
Champions League
Celtic badge
Celtic
CEL
1
Benfica badge
Benfica
BEN
0
FIN
Champions League
Benfica badge
Benfica
BEN
1
Celtic badge
Celtic
CEL
0
FIN
Champions League
Benfica badge
Benfica
BEN
3
Celtic badge
Celtic
CEL
0
FIN
6Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra Benfica e Celtic risale al novembre 2012, quando i portoghesi si imposero per 2-1 in Champions League all'Estadio da Luz. Nelle cinque sfide complessive tra le due squadre, tutte disputate in Champions League, il Benfica ha vinto tre volte, il Celtic una, con un pareggio. Il Celtic ha ottenuto il suo unico successo nel novembre 2007.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LioneLioneOL
110021+13
V
10
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
110021+13
V
14
SalisburgoSalisburgoSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
S
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
S
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
S
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
S
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
S
25
LevskiLevskiLES
100101-10
S
28
CelticCelticCEL
100113-20
S
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
S
29
MilanMilanMIL
100102-20
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
S
32
MarsigliaMarsigliaOM
100114-30
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
S
34
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
100103-30
S
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
S
36
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Europa League, il Benfica occupa una posizione nella parte alta della classifica che li pone in zona qualificazione diretta, mentre il Celtic si trova in fondo alla graduatoria con la necessità di punti per restare in corsa. Il divario in classifica rende questa partita particolarmente delicata per gli scozzesi.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google