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Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Bayern Monaco vs Real Madrid
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A Monaco di Baviera si riparte dal 2-1 in favore del Bayern Monaco: Real Madrid chiamato alla rimonta per poter qualificarsi alle semifinali di Champions League.

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Secondo atto dei quarti di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid, a confronto per l'ennesima volta nella storia del massimo torneo europeo. Dopo il 2-1 ottenuto dai bavaresi al Bernabeu è tempo del ritorno in Germania, con gli ospiti che proveranno a ribaltare la prima gara per volare in semifinale.

Il Bayern Monaco di Kompany è considerata la favorita assoluta per vincere la Champions e il successo in casa del Real ne è stata l'ennesima dimostrazione, nonostante questo sia comunque arrivato di misura e con l'incredibile apporto del 40enne Neuer, che con una serie di parate decisive ha mostrato ancora una volta come possa essere annoverato tra i migliori portieri della storia del calcio.

Chi passerà il turno se la vedrà contro una tra PSG e Liverpool, dopo che i francesi Campioni della Champions in carica hanno ottenuto la vittoria nel match d'andata, battendo i Reds per 2-0.

Come guardare Bayern-Real in diretta? Canale TV e streaming

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Bayern Monaco-Real Madrid si può guardare in diretta esclusiva su Prime Video, servizio disponibile via app e sito ufficiale per gli abbonati Prime di Amazon.

Chi non è abbonato a Prime può usufruire della prova gratuita di 30 giorni, al termine della quale è possibile confermare il proprio abbonamento a pagamento, per un anno o per un mese. In caso di cancellazione della prova prima della conclusione, non verrà addebitato alcun costo.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Bayern Monaco-Real Madrid con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Prime. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Bayern-Real: ora di inizio

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Notizie su Bayern, Real e probabili formazioni

Probabili formazioni Bayern Monaco - Real Madrid

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Kompany

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Arbeloa

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Pitarch, Camavinga, Bellingham; Mbappè, Vinicius. All: Arbeloa.BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. All. Kompany.

Forma di Bayern e Real Madrid

FCB
-Forma

Goal segnato (subito)
18/4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

RMA
-Forma

Goal segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Precedenti tra Bayern e Real Madrid

FCB

Ultime 5 partite

RMA

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

8

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
5/5
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