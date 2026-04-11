Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Secondo atto dei quarti di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid, a confronto per l'ennesima volta nella storia del massimo torneo europeo. Dopo il 2-1 ottenuto dai bavaresi al Bernabeu è tempo del ritorno in Germania, con gli ospiti che proveranno a ribaltare la prima gara per volare in semifinale.

Il Bayern Monaco di Kompany è considerata la favorita assoluta per vincere la Champions e il successo in casa del Real ne è stata l'ennesima dimostrazione, nonostante questo sia comunque arrivato di misura e con l'incredibile apporto del 40enne Neuer, che con una serie di parate decisive ha mostrato ancora una volta come possa essere annoverato tra i migliori portieri della storia del calcio.

Chi passerà il turno se la vedrà contro una tra PSG e Liverpool, dopo che i francesi Campioni della Champions in carica hanno ottenuto la vittoria nel match d'andata, battendo i Reds per 2-0.

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Bayern-Real: ora di inizio

Champions League - Fase finali Allianz Arena

Notizie su Bayern, Real e probabili formazioni

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Forma di Bayern e Real Madrid

Precedenti tra Bayern e Real Madrid