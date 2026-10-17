Bundesliga - Game Week 6 17 ott 2026 - 12:30 Allianz Arena

Bayern Monaco-RB Lipsia è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura.

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Bayern Monaco-RB Lipsia: data e orario

L'Allianz Arena di Monaco ospita sabato 17 ottobre uno dei confronti più attesi della Bundesliga 2026/27: il Bayern Monaco di Vincent Kompany riceve l'RB Lipsia di Martín Demichelis nel match valido per la sesta giornata.

I bavaresi arrivano a questo appuntamento con la necessità di ritrovare continuità dopo una settimana complicata. Il pareggio per 2-2 in casa dell'Augsburg in Bundesliga e il rocambolesco 3-3 in Champions League contro il Viking Stavanger — rimontato da 0-2 a 3-2 prima di subire il gol del pari al 90' — hanno lasciato l'amaro in bocca a Kompany e alla sua squadra.

A pesare ulteriormente sull'umore del club è la situazione legata a Michael Olise, espulso in Norvegia dopo una reazione ai continui falli di Zlatko Tripic: il francese salterà la prossima sfida di Champions League contro l'Arsenal, ma dovrebbe essere disponibile sabato contro i sassoni. Il Bayern ha gestito internamente la vicenda, e il direttore sportivo Max Eberl ha chiuso il caso con un secco «è stato discusso e chiuso internamente».

Il Lipsia si presenta invece con il vento in poppa. La squadra di Demichelis ha demolito l'Eintracht Francoforte per 6-0 in Bundesliga e ha battuto il PSV Eindhoven 1-0 in Champions League grazie a un gol di Brajan Gruda al 74'. Due partite, due clean sheet: i sassoni sono una squadra difficile da affrontare in questo momento.

Harry Kane è a un passo da un traguardo personale storico: sabato potrebbe disputare la sua centesima partita in Bundesliga. Nelle sole cinque sfide di campionato contro il Lipsia ha già segnato sette reti — un dato che non sarà sfuggito allo staff di Demichelis.

In Bundesliga il Bayern si trova a due punti dalla vetta, occupata da SC Friburgo e Borussia Dortmund. Il Lipsia insegue a sua volta, e un risultato positivo a Monaco rilancerebbe le ambizioni dei sassoni nella corsa al titolo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Bayern Monaco-RB Lipsia in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Bayern, Kompany dovrà fare a meno di Jamal Musiala e Tarek Buchmann per infortunio. Manuel Neuer è alle prese con un problema al piede e non si è allenato in gruppo giovedì: in caso di forfait, Jonas Urbig — già titolare contro il Viking — è pronto a difendere i pali. Il probabile undici prevede Upamecano, Tah, Davies e Stanisic in difesa, con Kimmich, Pavlovic e Saibari a centrocampo e Olise, Diaz e Kane nel tridente offensivo.

Il Lipsia deve rinunciare a Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu e Viggo Gebel. Demichelis dovrebbe affidarsi a Vandevoordt tra i pali, con Baku, Orban, Lukeba e Raum nel reparto difensivo, El Aynaoui e Banzuzi in mediana e Nusa, Maksimovic e Nkunku a supporto dell'unica punta Romulo Cruz. Aggiornamenti sulle formazioni ufficiali saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Bayern Monaco ha collezionato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, senza subire sconfitte. I bavaresi hanno segnato 17 gol e ne hanno incassati solo cinque in questo periodo, con il 7-0 rifilato all'Union Berlino e il 5-0 al Bodø/Glimt in Champions League a testimoniare la loro potenza offensiva. L'ultimo risultato utile è però il 3-3 di Stavanger, che ha interrotto un momento di grande fluidità.

L'RB Lipsia presenta un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. I sassoni hanno segnato 14 reti e ne hanno subite dieci, con il 6-0 al Francoforte e l'1-0 al PSV come picchi positivi recenti. Le due sconfitte — 4-1 contro il Como e 2-0 contro il Bayer Leverkusen — mostrano però una certa vulnerabilità nelle partite di alto livello.

Precedenti

Il confronto diretto recente sorride nettamente al Bayern Monaco. L'ultimo precedente ufficiale risale al febbraio 2026, quando i bavaresi eliminarono il Lipsia dal DFB-Pokal per 2-0; in campionato, a gennaio 2026, il Bayern si impose addirittura per 5-1 in casa dei sassoni. Sui cinque precedenti considerati, il Bayern ne ha vinti quattro, con l'unica eccezione del 3-3 in Bundesliga nel maggio 2025. La serie racconta di una squadra — quella di Kompany — che ha dominato questo confronto negli ultimi dodici mesi, anche se il Lipsia che arriva all'Allianz Arena sabato è una formazione in fiducia e con un gioco difensivo solido.

Classifica





In Bundesliga il Bayern Monaco occupa il terzo posto, a due punti dalla vetta, mentre l'RB Lipsia è quinto: una vittoria dei bavaresi consoliderebbe la loro posizione nel gruppo di testa, mentre i sassoni potrebbero avvicinarsi alle prime posizioni in caso di colpaccio esterno.





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