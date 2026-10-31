Bundesliga - Game Week 8 31 ott 2026 - 13:30 Allianz Arena

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Bayern Monaco-Borussia Dortmund: sabato 31 ottobre ore 20.45

La Bundesliga propone il suo big match più atteso della stagione: Bayern Monaco e Borussia Dortmund si sfidano all'Allianz Arena di Monaco in una serata che vale molto più di tre punti.

Le due squadre si presentano all'appuntamento a pari punti in vetta alla classifica, con il Bayern che guida il campionato davanti a un Dortmund in grande spolvero nelle ultime settimane.

In casa Bayern, il tecnico ad interim Aaron Danks deve fare a meno di Manuel Neuer, ancora alle prese con i problemi al piede, e dovrà affidarsi ancora una volta a Jonas Urbig tra i pali. Assenti anche Jamal Musiala e Luis Diaz. Il rientro di Joshua Kimmich, tornato agli allenamenti dopo la scomparsa del padre, rappresenta una delle variabili principali della vigilia.

Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d'Oro, guida l'attacco bavarese, affiancato da Michael Olise, protagonista di un avvio di stagione brillante. Il Bayern arriva a questo scontro diretto con una forma offensiva di assoluto livello.

Dall'altra parte, Niko Kovac porta a Monaco un Dortmund che ha ritrovato continuità. Serhou Guirassy è il principale pericolo per la difesa di casa, mentre Jobe Bellingham e Joey Veerman alimentano la manovra giallonera.

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Formazioni

Il Bayern Monaco scende in campo senza Manuel Neuer, ancora fermo per i dolori al piede, con Jonas Urbig confermato in porta per la terza volta consecutiva. Danks non potrà contare nemmeno su Jamal Musiala, Luis Diaz e Bara Ndiaye. Joshua Kimmich, rientrato agli allenamenti collettivi venerdì dopo un periodo di lutto, potrebbe essere disponibile: una decisione sarà presa in accordo con lo staff tecnico. La formazione probabile prevede Stanisic, Laimer, Tah e Upamecano in difesa, Pavlovic e Kimmich a centrocampo, con Davies, Olise e Saibari a supporto di Harry Kane.

Il Borussia Dortmund di Niko Kovac deve rinunciare a Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma e Konstantinos Karetsas. Il probabile undici vede Kobel in porta, con Gadou, Anton, Schlotterbeck e Ryerson nella linea difensiva, Chukwuemeka, Nmecha e Svensson a centrocampo, e il tridente Bellingham, Veerman e Guirassy in attacco.

Stato di forma

Il Bayern Monaco arriva a questa sfida dal netto 6-1 rifilato al Magdeburg in DFB Pokal, preceduto dal successo per 1-3 in casa del Friburgo in Bundesliga. Da segnalare anche il 6-1 contro il RB Lipsia, a testimonianza di una vena realizzativa particolarmente prolifica.

Il Borussia Dortmund ha battuto il Werder Brema 3-2 nel turno di coppa e l'Eintracht Francoforte 1-0 in campionato. L'unica sconfitta è arrivata in Champions League contro il Bodø/Glimt.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 22 agosto 2026, quando il Bayern si impose 2-1 sul Dortmund nella Supercoppa di Lega, con i gialloneri che giocavano in casa. In Bundesliga, il Bayern aveva già avuto la meglio per 2-3 in casa del Dortmund nel febbraio 2026. Considerando gli ultimi cinque scontri diretti, il Bayern conta tre successi contro una sconfitta e un pareggio.

Classifica

In Bundesliga il Bayern Monaco occupa la prima posizione e la condivide proprio con il Borussia Dortmund: un testa a testa che trasforma questo scontro diretto in un vero e proprio spareggio per la vetta del campionato.

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