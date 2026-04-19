Dove vedere Bayer Leverkusen-Bayern Monaco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La Coppa di Germania, nota col nome di DFB Pokal, è giunta alle semifinali: solo una tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco avrà l'onore ed onere di disputare la finalissima.

Le 'Aspirine' sono arrivate a questo punto della competizione dopo aver estromesso agevolmente (3-0) il St. Pauli ai quarti; bavaresi che invece hanno eliminato il Lipsia, battuto col risultato di 2-0 all'Allianz Arena. Anche questa semifinale si giocherà in gara secca.

In questa pagina tutto ciò che serve sapere su Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: orario d'inizio, canale e diretta tv e streaming.

Come guardare Bayer Leverkusen-Bayern Monaco in diretta? Canale TV e streaming

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky su questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport 4K (213).

Per i clienti Sky è disponibile il servizio Sky Go; streaming disponibile anche su NOW acquistando il 'Pass Sport' presente sul sito.

Come guardarla all'estero con una VPN

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Bayer Leverkusen-Bayern Monaco con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco si gioca mercoledì 22 aprile alla 'BayArena' di Leverkusen. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie su Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e probabili formazioni

Probabili formazioni Bayer Leverkusen - Bayern Monaco Probabile formazione Panchina Allenatore K. Hjulmand Probabile formazione Panchina Allenatore V. Kompany

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma di Bayer Leverkusen e Bayern Monaco

Precedenti tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco