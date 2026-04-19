Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
DFB Pokal
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoBayern Monaco
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL

Dove vedere Bayer Leverkusen-Bayern Monaco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

DFB Pokal
Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco
Bayer Leverkusen
Bayern Monaco

Bayer Leverkusen e Bayern Monaco in campo per la semifinale della Coppa di Germania: le info su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Coppa di Germania, nota col nome di DFB Pokal, è giunta alle semifinali: solo una tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco avrà l'onore ed onere di disputare la finalissima.

Le 'Aspirine' sono arrivate a questo punto della competizione dopo aver estromesso agevolmente (3-0) il St. Pauli ai quarti; bavaresi che invece hanno eliminato il Lipsia, battuto col risultato di 2-0 all'Allianz Arena. Anche questa semifinale si giocherà in gara secca.

In questa pagina tutto ciò che serve sapere su Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: orario d'inizio, canale e diretta tv e streaming.

Come guardare Bayer Leverkusen-Bayern Monaco in diretta? Canale TV e streaming

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

DFB Pokal
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky su questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport 4K (213).

Per i clienti Sky è disponibile il servizio Sky Go; streaming disponibile anche su NOW acquistando il 'Pass Sport' presente sul sito.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Bayer Leverkusen-Bayern Monaco con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: ora di inizio

crest
DFB Pokal - DFB Pokal
BayArena

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco si gioca mercoledì 22 aprile alla 'BayArena' di Leverkusen. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie su Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e probabili formazioni

Probabili formazioni Bayer Leverkusen - Bayern Monaco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • K. Hjulmand

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Kompany

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma di Bayer Leverkusen e Bayern Monaco

B04
-Forma

Goal segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

FCB
-Forma

Goal segnato (subito)
18/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco

B04

Ultime 5 partite

FCB

0

Vittorie

2

Pareggi

3

Vittorie

1

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5
Pubblicità