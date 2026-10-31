Serie C - Game Week 12 31 ott 2026 - 12:30

Barletta-Monopoli è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

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Barletta-Monopoli: data e orario

Il Barletta ospita il Monopoli in una sfida del Girone C di Serie C che mette di fronte due squadre con esigenze di classifica molto diverse in questo momento della stagione.

I pugliesi arrivano a questo appuntamento in un momento delicato. Il Barletta ha perso le ultime due partite consecutive, compresa la sconfitta interna contro la Scafatese per 1-0 nell'ultimo turno, e la pressione di una posizione di classifica scomoda si fa sentire.

Il Monopoli, invece, si presenta con ben altro spirito. I biancoverdi vengono dalla convincente vittoria esterna per 4-2 contro l'Inter U23 e hanno mostrato una solidità offensiva che li rende avversari pericolosi in qualsiasi contesto.

La differenza di inerzia tra le due squadre è evidente. Il Barletta ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre il Monopoli vuole consolidare la propria posizione e avvicinarsi alle prime posizioni del girone.

Una partita che vale più di tre punti per i padroni di casa. Per sapere dove seguire il match in diretta, di seguito tutte le informazioni su TV e live streaming.

Formazioni

Per il Barletta non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Monopoli: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Anche per i biancoverdi, le ultime notizie verranno integrate a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Barletta arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I pugliesi vengono dalla sconfitta per 1-0 contro la Scafatese, preceduta dalla vittoria per 1-0 contro l'AZ Picerno. Nelle cinque gare considerate, il Barletta ha segnato tre reti e ne ha subite sette, un dato che riflette le difficoltà sia offensive che difensive del periodo.

Il Monopoli presenta un andamento più positivo, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I biancoverdi vengono dalla vittoria esterna per 4-2 contro l'Inter U23 e in precedenza avevano vinto 4-1 in trasferta contro il Casarano. La squadra ha segnato otto reti e ne ha concesse cinque in questo parziale, con la sola sconfitta arrivata contro la Casertana per 3-1.

Precedenti

Nei precedenti disponibili tra le due squadre, il bilancio è favorevole al Barletta. L'incontro più recente risale al maggio 2010, quando il Barletta si impose per 2-0 in Serie D. Nella sfida precedente, disputata nel dicembre 2009, fu invece il Monopoli a vincere per 1-0 in casa propria. Una serie breve ma equilibrata, con una vittoria per parte nell'arco dei due confronti documentati.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Barletta occupa la sedicesima posizione mentre il Monopoli è quinto. I padroni di casa si trovano in una zona di classifica che richiede una reazione immediata, mentre gli ospiti arrivano da una posizione che li proietta stabilmente nella lotta per i playoff.

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