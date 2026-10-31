Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoBari
team-logoScafatese
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Bari-Scafatese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Bari vs Scafatese
Bari
Scafatese
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Bari e Scafatese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie C - Game Week 12

Bari-Scafatese è trasmessa in diretta TV e in live streaming su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Bari-Scafatese con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Bari-Scafatese: data e orario

Il Bari ospita la Scafatese nel Girone C di Serie C, in una sfida tra una squadra che punta alla promozione diretta e una formazione campana che vuole confermare le proprie ambizioni di alta classifica.

I biancorossi arrivano a questo appuntamento dopo un avvio di stagione in chiaroscuro. Il pareggio per 1-1 contro la Casertana nell'ultimo turno ha interrotto una striscia che comprendeva la vittoria per 2-0 sul Giugliano e l'1-0 al Cosenza. Il Bari resta comunque una delle forze più solide del girone, con ambizioni di promozione ben radicate.

La Scafatese si presenta con un momento di forma decisamente positivo. I campani vengono dalla sconfitta per 2-1 contro l'Inter U23, ma nelle cinque gare precedenti avevano raccolto tre vittorie, compresa quella per 1-0 contro il Barletta e il 3-2 sul Sorrento. Una squadra che sa segnare e che non smette di competere.

Il confronto tra le posizioni in classifica racconta molto: il Bari è secondo, la Scafatese ottava. Per i pugliesi si tratta di una partita da non fallire in casa per non perdere terreno dalla vetta. Gli ospiti, invece, cercano una risposta dopo il passo falso di Milano.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Bari-Scafatese in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Bari, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per la Scafatese: nessun dato confermato su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

COS
V1-0
SAL
S2-1
GIU
V2-0
CRO
D0-0
CAS
D1-1
Gol segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SCA

SCA - Forma

ALT
V2-0
SOR
V3-2
SAL
D2-2
BAR
V1-0
INT
S2-1
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Bari ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancorossi vengono dal pareggio per 1-1 contro la Casertana, che ha interrotto una striscia positiva composta dalla vittoria per 2-0 sul Giugliano e dall'1-0 al Cosenza. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro la Salernitana per 2-1. In cinque gare il Bari ha segnato sei reti e ne ha subite quattro.

La Scafatese presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I campani vengono dalla sconfitta per 2-1 contro l'Inter U23, preceduta dalla vittoria per 1-0 contro il Barletta e dal pareggio per 2-2 contro la Salernitana. Nelle cinque partite considerate la squadra ha segnato nove reti e ne ha subite sei, confermando una tendenza offensiva pronunciata.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Bari e Scafatese. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli scontri diretti tra le due squadre.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
118212815+1326
D
V
V
V
V
2
BariBariBAR
11632147+721
D
D
V
S
V
3
SorrentoSorrentoSOR
116231511+420
D
D
S
V
S
4
CataniaCataniaCAT
116142412+1219
V
S
V
V
V
5
MonopoliMonopoliMON
11533139+418
V
V
S
D
V
6
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
115241811+717
S
V
V
D
S
7
Inter U23Inter U23INT
115242119+217
V
D
S
V
S
8
ScafateseScafateseSCA
114521715+217
S
V
D
V
V
9
CasertanaCasertanaCAS
114521614+217
D
D
V
S
S
10
AZ PicernoAZ PicernoPIC
115062018+215
V
S
S
S
V
11
CaveseCaveseCAV
114342018+215
S
V
D
V
V
12
SalernitanaSalernitanaSAL
113531415-114
S
D
D
V
S
13
FoggiaFoggiaFOG
114251113-214
V
S
S
V
V
14
CasaranoCasaranoCAS
114251318-514
V
S
D
S
S
15
Team AltamuraTeam AltamuraALT
11335916-712
D
V
S
D
S
16
BarlettaBarlettaBAR
112541316-311
S
V
D
S
S
17
SavoiaSavoiaSAV
112541217-511
D
S
V
D
S
18
GiuglianoGiuglianoGIU
113171529-1410
S
V
S
S
V
19
CosenzaCosenzaCOS
11137923-146
D
S
V
S
S
20
CrotoneCrotoneCRO
111461016-61
S
D
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone C di Serie C, il Bari occupa la seconda posizione mentre la Scafatese si trova all'ottavo posto.

  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.

Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google