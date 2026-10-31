Serie C - Game Week 12 31 ott 2026 - 09:30

Bari-Scafatese è trasmessa in diretta TV e in live streaming su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Come vedere Bari-Scafatese con una VPN

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Bari-Scafatese: data e orario

Il Bari ospita la Scafatese nel Girone C di Serie C, in una sfida tra una squadra che punta alla promozione diretta e una formazione campana che vuole confermare le proprie ambizioni di alta classifica.

I biancorossi arrivano a questo appuntamento dopo un avvio di stagione in chiaroscuro. Il pareggio per 1-1 contro la Casertana nell'ultimo turno ha interrotto una striscia che comprendeva la vittoria per 2-0 sul Giugliano e l'1-0 al Cosenza. Il Bari resta comunque una delle forze più solide del girone, con ambizioni di promozione ben radicate.

La Scafatese si presenta con un momento di forma decisamente positivo. I campani vengono dalla sconfitta per 2-1 contro l'Inter U23, ma nelle cinque gare precedenti avevano raccolto tre vittorie, compresa quella per 1-0 contro il Barletta e il 3-2 sul Sorrento. Una squadra che sa segnare e che non smette di competere.

Il confronto tra le posizioni in classifica racconta molto: il Bari è secondo, la Scafatese ottava. Per i pugliesi si tratta di una partita da non fallire in casa per non perdere terreno dalla vetta. Gli ospiti, invece, cercano una risposta dopo il passo falso di Milano.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Bari-Scafatese in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Bari, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Situazione analoga per la Scafatese: nessun dato confermato su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

Il Bari ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I biancorossi vengono dal pareggio per 1-1 contro la Casertana, che ha interrotto una striscia positiva composta dalla vittoria per 2-0 sul Giugliano e dall'1-0 al Cosenza. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro la Salernitana per 2-1. In cinque gare il Bari ha segnato sei reti e ne ha subite quattro.

La Scafatese presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I campani vengono dalla sconfitta per 2-1 contro l'Inter U23, preceduta dalla vittoria per 1-0 contro il Barletta e dal pareggio per 2-2 contro la Salernitana. Nelle cinque partite considerate la squadra ha segnato nove reti e ne ha subite sei, confermando una tendenza offensiva pronunciata.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Bari e Scafatese. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli scontri diretti tra le due squadre.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, il Bari occupa la seconda posizione mentre la Scafatese si trova all'ottavo posto.

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