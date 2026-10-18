Serie C - Game Week 10 18 ott 2026 - 09:00

Bari-Crotone è trasmessa in diretta su NOW, RaiPlay, Rai 2 e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

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Bari-Crotone: data e orario

Il Bari ospita il Crotone nel Girone C di Serie C, in una sfida che racconta due momenti di stagione profondamente diversi. I galletti arrivano all'appuntamento da una posizione di vertice, con ambizioni di promozione ben definite. Il Crotone, invece, affronta la trasferta pugliese con l'urgenza di chi deve invertire una rotta preoccupante.

Il Bari ha costruito la propria stagione su solidità e continuità. Dopo aver battuto il Cosenza per 1-0 e vinto in trasferta contro il Sorrento per 2-1, i biancorossi hanno ceduto alla Salernitana, ma la risposta è arrivata immediata: il 2-0 rifilato al Giugliano nell'ultimo turno ha confermato la qualità della rosa.

Il Crotone vive un momento opposto. I rossoblù hanno perso tre delle ultime cinque partite, tra cui la sconfitta più recente contro l'Audace Cerignola per 3-2. La vittoria sulla Salernitana per 2-1 sembra ormai lontana, e la classifica inizia a pesare.

Al San Nicola, il Bari parte con tutti i favori del pronostico. La squadra di casa ha dimostrato di saper fare risultato sia in casa che in trasferta, mentre gli ospiti faticano a trovare la continuità necessaria per risalire la graduatoria.

Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito trovi tutte le informazioni sui canali disponibili e sull'orario di calcio d'inizio.

Formazioni

Per quanto riguarda il Bari, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili, in avvicinamento al fischio d'inizio.

Situazione analoga per il Crotone: non sono stati comunicati dati su indisponibili o scelte tattiche del tecnico. La formazione ufficiale sarà resa nota prima del match.

Stato di forma

Il Bari arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie C. I galletti hanno vinto 2-0 contro il Giugliano nell'ultimo turno, dopo aver battuto il Cosenza per 1-0 e il Sorrento per 2-1 in trasferta. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro la Salernitana per 2-1. In cinque partite la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite tre.

Il Crotone presenta un ruolino più discontinuo: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-2 contro l'Audace Cerignola, mentre il pareggio per 2-2 contro il Monopoli e la vittoria per 2-1 sulla Salernitana rappresentano i punti più alti del periodo. I rossoblù hanno segnato sette gol e ne hanno concessi otto in questo parziale.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 5 febbraio 2016, quando il Crotone si impose per 3-2 sul campo del Bari in Serie B. Negli ultimi cinque scontri diretti disponibili, tutti disputati in Serie B, il Crotone conta tre vittorie contro una del Bari, con un pareggio a completare il quadro. I gol complessivi in questo campionario di sfide sono stati undici per il Crotone e sette per il Bari.

Classifica





In classifica nel Girone C di Serie C, il Bari occupa la seconda posizione e si candida apertamente alla promozione diretta. Il Crotone è invece ventesimo, una collocazione che rende questa trasferta quasi un obbligo di risultato per i rossoblù, chiamati a muovere la classifica per allontanarsi dalla zona più pericolosa della graduatoria.





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