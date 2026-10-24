Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

LaLiga - Game Week 10 25 ott 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Barcellona-Real Madrid è trasmessa in diretta su DAZN e su Italia 1. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in streaming live.

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Barcellona-Real Madrid: domenica 25 ottobre ore 21

Lo Spotify Camp Nou ospita domenica il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, uno scontro diretto che vale molto più di tre punti in questa fase della Liga.

I blaugrana arrivano all'appuntamento da capolista, reduci dalla prima sconfitta stagionale in Europa contro il Paris Saint-Germain, ma con una striscia di nove vittorie consecutive in campionato che non ha precedenti nella storia del club.

Lamine Yamal è il trascinatore di questa Barcellona: il diciannovenne ha già collezionato dieci gol e dieci assist in dodici presenze stagionali, numeri che hanno persino convinto Luis Figo ad ammettere che avrebbe dovuto cedere la fascia destra pur di giocare insieme a lui.

Il Real Madrid di José Mourinho arriva a Barcellona con sei punti di ritardo in classifica, una pressione enorme e qualche problema di troppo. Vinicius Junior sconterà la prima delle quattro giornate di squalifica in Liga e sarà soltanto spettatore, mentre Mourinho ha lamentato le 24 ore di recupero in meno rispetto agli avversari. I suoi numeri personali contro il Barcellona restano positivi con cinque partite senza sconfitte da quando è tornato sulla panchina madridista. Inoltre, un Mbappé da 12 gol in 10 sfide contro i catalani in carriera fa sperare bene ai tifosi madridisti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il tecnico del Barcellona Hans-Dieter Flick dovrebbe recuperare Rodri dal primo minuto dopo averlo impiegato solo nella ripresa a Parigi. Restano fuori Dani Olmo, infortunatosi in settimana, insieme a Jules Kounde e Roony Bardghji. Il probabile undici blaugrana prevede Joan Garcia in porta, con Gerard Martin, Pau Cubarsi, Joao Cancelo e Xavi Espart in difesa, Pedri, Rodri e Fermin Lopez a centrocampo, con Karim Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus nel tridente offensivo.

José Mourinho deve fare a meno di Vinicius Junior, squalificato, e dell'infortunato Raul Asencio. Il probabile undici del Real Madrid vede Thibaut Courtois tra i pali, Federico Valverde, Dean Huijsen, Ibrahima Konate e Marc Cucurella in difesa, con Aurelien Tchouameni, Arda Guler e Jude Bellingham a centrocampo, e Endrick, Yan Diomande e Kylian Mbappé davanti.

Stato di forma

Il Barcellona arriva dall'unica sconfitta stagionale arrivata contro il Paris Saint-Germain in Champions League per 4-2 mentre il Real Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque uscite, subendo una sola sconfitta, quella per 2-1 contro l'Atletico Madrid in campionato.

Precedenti

Nell'ultimo precedente diretto, disputato il 10 maggio 2026 in Liga, il Barcellona si è imposto per 2-0 davanti al proprio pubblico. Negli ultimi cinque incroci tra le due squadre, i blaugrana hanno vinto quattro volte contro una vittoria del Real Madrid, con i catalani che hanno avuto la meglio anche in Supercoppa di Liga per 3-2 e in Coppa del Re per 3-2.

Classifica





In LaLiga il Barcellona guida la classifica a punteggio pieno, mentre il Real Madrid occupa la terza posizione con sei punti di distacco: una vittoria dei blaugrana allungherebbe il vantaggio a nove punti, rendendo la rimonta dei blancos ancora più complicata.





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