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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di LaLiga tra Barcellona e Real Madrid: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Barcellona-Real Madrid è trasmessa in diretta su DAZN e su Italia 1. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in streaming live.

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Barcellona-Real Madrid: domenica 25 ottobre ore 21

Lo Spotify Camp Nou ospita domenica il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, uno scontro diretto che vale molto più di tre punti in questa fase della Liga.

I blaugrana arrivano all'appuntamento da capolista, reduci dalla prima sconfitta stagionale in Europa contro il Paris Saint-Germain, ma con una striscia di nove vittorie consecutive in campionato che non ha precedenti nella storia del club.

Lamine Yamal è il trascinatore di questa Barcellona: il diciannovenne ha già collezionato dieci gol e dieci assist in dodici presenze stagionali, numeri che hanno persino convinto Luis Figo ad ammettere che avrebbe dovuto cedere la fascia destra pur di giocare insieme a lui.

Il Real Madrid di José Mourinho arriva a Barcellona con sei punti di ritardo in classifica, una pressione enorme e qualche problema di troppo. Vinicius Junior sconterà la prima delle quattro giornate di squalifica in Liga e sarà soltanto spettatore, mentre Mourinho ha lamentato le 24 ore di recupero in meno rispetto agli avversari. I suoi numeri personali contro il Barcellona restano positivi con cinque partite senza sconfitte da quando è tornato sulla panchina madridista. Inoltre, un Mbappé da 12 gol in 10 sfide contro i catalani in carriera fa sperare bene ai tifosi madridisti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Barcellona - Real Madrid

4-2-3-1
Barcellona crest
Barcellona
BAR
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriRaphinhaRaphinhaT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateA. GulerA. GulerY. DiomandeY. DiomandeA. TchouameniA. TchouameniF. ValverdeF. ValverdeJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Barcellona

Formazione titolare

Real Madrid

Allenatore

  • H. Flick
  • J. Mourinho

Il tecnico del Barcellona Hans-Dieter Flick dovrebbe recuperare Rodri dal primo minuto dopo averlo impiegato solo nella ripresa a Parigi. Restano fuori Dani Olmo, infortunatosi in settimana, insieme a Jules Kounde e Roony Bardghji. Il probabile undici blaugrana prevede Joan Garcia in porta, con Gerard Martin, Pau Cubarsi, Joao Cancelo e Xavi Espart in difesa, Pedri, Rodri e Fermin Lopez a centrocampo, con Karim Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus nel tridente offensivo.

José Mourinho deve fare a meno di Vinicius Junior, squalificato, e dell'infortunato Raul Asencio. Il probabile undici del Real Madrid vede Thibaut Courtois tra i pali, Federico Valverde, Dean Huijsen, Ibrahima Konate e Marc Cucurella in difesa, con Aurelien Tchouameni, Arda Guler e Jude Bellingham a centrocampo, e Endrick, Yan Diomande e Kylian Mbappé davanti.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
S4-2
Gol segnato (subito)
17/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RMA

RMA - Forma

ATM
S2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
Gol segnato (subito)
14/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Barcellona arriva dall'unica sconfitta stagionale arrivata contro il Paris Saint-Germain in Champions League per 4-2 mentre il Real Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque uscite, subendo una sola sconfitta, quella per 2-1 contro l'Atletico Madrid in campionato.

Precedenti

Testa a testa

BarcellonaPareggioReal Madrid
4
0
1
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FIN
Supercoppa di Lega
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FIN
Coppa del Rey
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
11Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Nell'ultimo precedente diretto, disputato il 10 maggio 2026 in Liga, il Barcellona si è imposto per 2-0 davanti al proprio pubblico. Negli ultimi cinque incroci tra le due squadre, i blaugrana hanno vinto quattro volte contro una vittoria del Real Madrid, con i catalani che hanno avuto la meglio anche in Supercoppa di Liga per 3-2 e in Coppa del Re per 3-2.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
S
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
S
V
D
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
S
V
6
SivigliaSivigliaSEV
94231416-214
S
D
S
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
D
S
S
D
S
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
D
V
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
S
D
S
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
S
D
S
S
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
D
D
S
S
12
ElcheElcheELC
102441317-410
V
D
D
V
S
13
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
S
V
V
S
14
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
S
D
D
D
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
S
V
S
D
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341219-79
S
D
D
V
S
17
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
S
D
S
S
V
18
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
S
D
S
S
V
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
S
V
S
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
D
S
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In LaLiga il Barcellona guida la classifica a punteggio pieno, mentre il Real Madrid occupa la terza posizione con sei punti di distacco: una vittoria dei blaugrana allungherebbe il vantaggio a nove punti, rendendo la rimonta dei blancos ancora più complicata.


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