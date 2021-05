Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in tv e streaming

Barcellona e Atletico Madrid si sfidano per il primo posto della Liga: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Il momento della resa dei conti è arrivato: Barcellona e Atletico Madrid si ritrovano una di fronte all'altra in una sfida dal sapore del titolo. Uno scontro diretto dal carattere non ancora decisivo, come quella del 2014 che consentì agli uomini di Simeone di laurearsi campioni al Camp Nou, ma quasi.

A comandare la Liga è sempre l'Atletico Madrid, che nonostante la potente flessione degli ultimi mesi è sempre primo con 73 punti. E a seguire ecco proprio il Barcellona, a -2 come il Real Madrid. Tutte e tre le contendenti al titolo hanno conquistato la vittoria nell'ultimo weekend.

Quando alla conclusione della Liga mancano solo 4 giornate, al Barcellona serve soltanto la vittoria per sorpassare l'Atletico Madrid e coronare un'impressionante rimonta. In caso di pareggio, invece, ad approfittare della situazione potrebbe essere il Real Madrid, impegnato domenica sera in casa contro il Siviglia.

La gara d'andata tra Atletico Madrid e Barcellona si è disputata il 21 novembre 2020 al Wanda Metropolitano e ha visto i Colchoneros imporsi per 1-0: decisiva una rete di Ferreira-Carrasco, favorita da un errore di Ter Stegen.

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-ATLETICO MADRID

Barcellona-Atletico Madrid, gara valida per la trentacinquesima e quartultima giornata di Liga e infuocato scontro diretto per la vetta del campionato, si giocherà nel pomeriggio di sabato 8 maggio 2021 al Camp Nou di Barcellona. Il calcio d'inizio della grande sfida è in programma alle ore 16.15.

DOVE VEDERE BARCELLONA-ATLETICO MADRID IN TV E STREAMING

Barcellona-Atletico Madrid sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti della Liga: gli abbonati potranno seguire la sfida tra la formazione di Koeman e quella di Simeone tramite una moderna smart tv, oppure grazie a una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, o infine con un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La supersfida tra Barcellona e Atletico Madrid sarà visibile anche in diretta streaming, sempre tramite DAZN: gli abbonati non dovranno far altro che accedere al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricare l'app dedicata su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-ATLETICO MADRID

Koeman conferma il 3-5-2 con il quale è riuscito a rialzare il Barcellona. Dubbio in difesa tra Mingueza e Araujo accanto a Piqué e Lenglet. Ancora in panchina l'ex bianconero Pjanic. In attacco dovrebbe agire la coppia formata da Messi e dall'ex Griezmann, con Dembélé pronto eventualmente a subentrare a partita in corso.

Anche l'Atletico Madrid si schiererà a tre dietro, con Savic, Felipe ed Hermoso. Renan Lodi è infortunato e non ci sarà: le fasce saranno dunque presidiate da Trippier e Ferreira-Carrasco, con Koke e Saul in mezzo. Llorente e uno tra Correa e Lemar potrebbero affiancare l'ex Suarez in attacco.

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Griezmann. All. Koeman

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier, Koke, Saul, Carrasco; Llorente, Suarez, Lemar. All. Simeone