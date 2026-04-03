Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Sono ancora tre le squadre spagnole in corsa in Champions League: due di queste, Barcellona e Atletico Madrid si sfideranno nel derby d'andata dei quarti di finale.

I blaugrana hanno superato il Newcastle agli ottavi: dopo l'1-1 rimediato nel finale in Inghilterra, Yamal e compagni si sono scatenati vincendo con un perentorio 7-2 al 'Camp Nou'.

I 'Colchoneros', invece, hanno avuto la meglio sul Club Brugge: spettacolare 3-3 in Belgio, a cui è seguito il 4-1 con cui la squadra di Simeone si è imposta davanti al proprio pubblico.

Come guardare Barcellona-Atletico Madrid in diretta? Canale TV e streaming

Barcellona-Atletico Madrid si potrà guardare su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Streaming su Sky Go per tutti gli abbonati Sky, mentre l'altra opzione è rappresentata dall'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

Match disponibile anche in chiaro su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre raggiungibile anche da sito e app.

Barcellona-Atletico Madrid: a che ora inizia

Champions League - Fase finali Spotify Camp Nou

Barcellona-Atletico Madrid si gioca mercoledì 8 aprile al 'Camp Nou' di Barcellona. Calcio d'inizio alle ore 21.

Notizie su Barcellona, Atletico Madrid e probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsì, Martin, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermin; Yamal, Ferran Torres, Rashford. All. Flick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak ; Molina, Hancko, Pubill, Ruggeri; Giuliano, Koke, Baena, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

Forma di Barcellona e Atletico Madrid

I precedenti tra Barcellona e Atletico Madrid