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Vittorio Rotondaro

Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Barcellona vs Atletico Madrid
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Al via i quarti di finale di Champions League: derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid, dove vederlo in tv e streaming.

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Sono ancora tre le squadre spagnole in corsa in Champions League: due di queste, Barcellona e Atletico Madrid si sfideranno nel derby d'andata dei quarti di finale.

I blaugrana hanno superato il Newcastle agli ottavi: dopo l'1-1 rimediato nel finale in Inghilterra, Yamal e compagni si sono scatenati vincendo con un perentorio 7-2 al 'Camp Nou'.

I 'Colchoneros', invece, hanno avuto la meglio sul Club Brugge: spettacolare 3-3 in Belgio, a cui è seguito il 4-1 con cui la squadra di Simeone si è imposta davanti al proprio pubblico.

Come guardare Barcellona-Atletico Madrid in diretta? Canale TV e streaming

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Barcellona-Atletico Madrid si potrà guardare su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). 

Streaming su Sky Go per tutti gli abbonati Sky, mentre l'altra opzione è rappresentata dall'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

Match disponibile anche in chiaro su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre raggiungibile anche da sito e app.

Barcellona-Atletico Madrid: a che ora inizia

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Champions League - Fase finali
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Barcellona-Atletico Madrid si gioca mercoledì 8 aprile al 'Camp Nou' di Barcellona. Calcio d'inizio alle ore 21.

Notizie su Barcellona, Atletico Madrid e probabili formazioni

Probabili formazioni Barcellona - Atletico Madrid

BarcellonaHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-4-2

Home team crestATM
13
J. Garcia
5
P. Cubarsi
24
E. Garcia
2
J. Cancelo
18
G. Martin
16
F. Lopez
6
Gavi
10
L. Yamal
8
Pedri
7
F. Torres
9
R. Lewandowski
1
J. Musso
24
R. Le Normand
16
N. Molina
17
D. Hancko
3
M. Ruggeri
6
Koke
20
G. Simeone
22
A. Lookman
14
M. Llorente
7
A. Griezmann
19
J. Alvarez

4-4-2

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Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • H. Flick

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Simeone

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsì, Martin, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermin; Yamal, Ferran Torres, Rashford. All. Flick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak ; Molina, Hancko, Pubill, Ruggeri; Giuliano, Koke, Baena, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

Forma di Barcellona e Atletico Madrid

I precedenti tra Barcellona e Atletico Madrid

BAR

Ultime 5 partite

ATM

4

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

9

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5
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