Serie C - Game Week 11 26 ott 2026 - 15:30

AZ Picerno-Salernitana è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Le opzioni per seguire la partita sono indicate di seguito.

Come vedere AZ Picerno-Salernitana con una VPN

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AZ Picerno-Salernitana: data e orario

L'AZ Picerno ospita la Salernitana in Serie C Girone C, in una sfida tra due squadre che arrivano all'appuntamento con obiettivi e pressioni ben distinte.

I lucani stanno attraversando un momento difficile: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite pesano sulla classifica e rendono questa gara quasi obbligatoria da non perdere.

La Salernitana, dal canto suo, si presenta con un profilo più solido nelle ultime settimane. I granata hanno conquistato due vittorie nelle ultime cinque uscite, con risultati che testimoniano una certa continuità di rendimento.

Per il Picerno, giocare in casa rappresenta un'opportunità concreta per interrompere una striscia negativa che si sta facendo sempre più pesante. La pressione del pubblico amico potrebbe fare la differenza.

La Salernitana vorrà invece confermare la propria posizione in classifica, sfruttando le difficoltà dell'avversario per portare a casa tre punti preziosi.

Una partita che vale molto per entrambe le formazioni, per ragioni opposte ma ugualmente urgenti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire AZ Picerno-Salernitana in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Per l'AZ Picerno non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Ulteriori aggiornamenti sulla rosa a disposizione del tecnico saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

Situazione analoga per la Salernitana: nessun dato ufficiale è stato reso noto riguardo alle condizioni della squadra, alle assenze o ai diffidati. Eventuali novità verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

L'AZ Picerno arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, zero pareggi e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-0 contro il Barletta, preceduta dal ko per 1-2 contro il Cosenza. In questo parziale i lucani hanno segnato dieci gol e ne hanno subiti undici, con la vittoria per 2-1 in trasferta contro l'Audace Cerignola come unico acuto positivo.

La Salernitana presenta un andamento più equilibrato: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I granata hanno pareggiato 2-2 contro la Scafatese nell'ultima giornata e in precedenza avevano battuto il Bari per 2-1. Nelle cinque partite considerate, la squadra ha realizzato sei gol e ne ha incassati sei.

Precedenti

Nei precedenti disponibili tra le due formazioni, la Salernitana ha prevalso in due occasioni su tre, con l'AZ Picerno che ha conquistato una vittoria. L'incontro più recente, disputato in Serie C nell'aprile 2026, si è concluso 2-1 in favore della Salernitana; in precedenza, nel dicembre 2025, era stato il Picerno a imporsi per 1-2 in casa propria. Il bilancio complessivo sorride ai granata, che hanno mostrato una certa costanza nei confronti diretti con i lucani.

Classifica





Nel Girone C di Serie C, l'AZ Picerno occupa attualmente la dodicesima posizione, mentre la Salernitana si trova al decimo posto in classifica.





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