Serie C - Game Week 12 31 ott 2026 - 09:30

Audace Cerignola-Catania sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Audace Cerignola-Catania con una VPN

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Audace Cerignola-Catania: data e orario

L'Audace Cerignola ospita il Catania in un match di Serie C Girone C che mette di fronte due squadre separate da due posizioni in classifica ma con ambizioni ben diverse nella stagione in corso.

I pugliesi arrivano a questa sfida reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Monopoli, un risultato che ha interrotto un momento di forma positivo costruito con le vittorie su Savoia e Crotone nelle settimane precedenti. Il Cerignola occupa il sesto posto in classifica e punta a tornare subito ai tre punti tra le mura amiche.

Il Catania si presenta invece in grande spolvero. I rossazzurri vengono da una vittoria netta per 6-0 contro il Giugliano nell'ultimo turno, un risultato che conferma la solidità di una squadra che nelle ultime cinque gare ha raccolto quattro vittorie. La squadra di Pelligra occupa la quarta posizione nel Girone C.

Fuori dal campo, il club etneo vive un momento di significato storico: il Catania ha acquisito il marchio storico del Calcio Catania, un atto voluto fortemente dal proprietario Ross Pelligra che chiude simbolicamente il cerchio dopo gli anni difficili del fallimento del 2021.

Il derby tra due realtà del Sud Italia promette intensità. Il Cerignola ha bisogno di riscattarsi dopo il passo falso contro il Monopoli, mentre il Catania vuole dare continuità a un momento di forma che lo proietta stabilmente nella zona playoff.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Audace Cerignola-Catania in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per l'Audace Cerignola non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Catania la situazione è analoga: nessun dato confermato su disponibilità o assenze. Le ultime notizie sulle rose verranno aggiornate a ridosso della partita.

Stato di forma

L'Audace Cerignola ha registrato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-0 contro il Monopoli, mentre in precedenza i pugliesi avevano vinto 4-0 contro il Savoia e 2-3 in casa del Crotone. In questo parziale la squadra ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque.

Il Catania presenta un andamento di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I rossazzurri vengono dalla netta vittoria per 6-0 contro il Giugliano, la più larga del periodo, e in precedenza avevano battuto il Team Altamura per 3-0 in trasferta e il Crotone per 2-1. L'unica sconfitta è arrivata contro il Potenza per 2-1. Nelle cinque gare considerate il Catania ha segnato tredici reti e ne ha concesse quattro, un dato che evidenzia una solidità difensiva importante.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 10 febbraio 2026, quando Catania e Audace Cerignola si divisero la posta con un pareggio per 0-0 in Serie C. Negli ultimi cinque precedenti il bilancio è favorevole al Catania, che ha vinto due volte contro una sola vittoria del Cerignola, con due pareggi complessivi. L'unico successo del Cerignola in questa serie risale al 2 febbraio 2025, quando i pugliesi si imposero per 2-0 in casa.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, l'Audace Cerignola occupa la sesta posizione mentre il Catania è quarto.

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