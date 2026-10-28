Serie C - Game Week 8 28 ott 2026 - 13:00

Atalanta U23-Vis Pesaro è trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Come vedere Atalanta U23-Vis Pesaro con una VPN

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Atalanta U23-Vis Pesaro: data e orario

L'Atalanta U23 ospita la Vis Pesaro nel Girone B di Serie C, una sfida tra due squadre che si trovano nella parte bassa della classifica e cercano punti per raddrizzare una stagione complicata.

I nerazzurri bergamaschi arrivano a questa partita dopo un momento altalenante. Nelle ultime cinque gare hanno collezionato una sola vittoria, contro il Gubbio per 2-0, ma hanno poi perso contro Campobasso, Latina, Torres e Ravenna. La continuità resta il problema principale di una squadra che fatica a costruire serie positive.

La Vis Pesaro vive un momento ancora più difficile. Le ultime cinque uscite raccontano di una squadra in caduta libera: quattro sconfitte, inclusa quella più recente per 0-4 contro il Ravenna, e una sola vittoria contro il Guidonia Montecelio. I numeri difensivi sono preoccupanti e la classifica pesa.

Per entrambe le formazioni si tratta di una partita che va ben oltre i tre punti. L'Atalanta U23 gioca in casa e ha bisogno di ritrovare solidità e risultati davanti al proprio pubblico. La Vis Pesaro, dal canto suo, ha bisogno di una reazione concreta per non scivolare ulteriormente verso la zona più pericolosa del girone.

Chi riuscirà a imporre il proprio gioco in un confronto tra due squadre che hanno mostrato fragilità difensive nelle ultime settimane avrà un vantaggio decisivo. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per l'Atalanta U23 non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabile formazione. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per la Vis Pesaro la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali su assenze o undici titolari previsti. Le ultime notizie sulle rose delle due squadre saranno disponibili più vicino al fischio iniziale.

Stato di forma

L'Atalanta U23 presenta nelle ultime cinque gare di Serie C un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte. La formazione bergamasca viene dalla sconfitta per 1-2 contro il Campobasso, risultato che segue il successo esterno per 0-2 contro il Gubbio. In precedenza erano arrivati tre ko consecutivi contro Latina (2-0), Torres (2-1) e Ravenna (0-2). Nelle cinque partite considerate, l'Atalanta U23 ha segnato cinque reti e ne ha subite sette.

La Vis Pesaro arriva a questa sfida con un ruolino di marcia di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite. I marchigiani vengono dalla pesante sconfitta per 0-4 contro il Ravenna, che segue il ko per 1-0 contro il Latina e quello per 2-3 contro il Grosseto. L'unico successo del periodo è arrivato contro il Guidonia Montecelio per 2-1. Nelle cinque gare la Vis Pesaro ha segnato sei reti e ne ha concesse nove.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Atalanta U23 e Vis Pesaro. Gli aggiornamenti sugli scontri diretti saranno aggiunti non appena disponibili.

Classifica





Nel Girone B di Serie C l'Atalanta U23 occupa il 15° posto, mentre la Vis Pesaro è ultima in classifica al 20° posto. Entrambe le squadre si trovano in una zona della graduatoria che richiede risposte immediate, rendendo questo scontro diretto particolarmente delicato per le ambizioni di salvezza di entrambe.





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