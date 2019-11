Dove vedere Atalanta-Manchester City in tv e streaming

L'Atalanta, nella quarta giornata della fase a gironi, ospita il Manchester City: tutto sul match e su dove vederlo in tv e streaming.

Nonostante un piede e mezzo fuori dalla , l' si accinge a vivere un altro capitolo della propria favola europea. A San Siro, per la quarta giornata della fase a gironi, arriva il .

Le tre sconfitte in altrettante uscite con , Donetsk e appunto Citizens (all'andata), pongono la Dea all'ultimo posto del Gruppo C a quota zero punti distante 4 lunghezze da ucraini e croati in lotta invece per la qualificazione agli ottavi di Champions.

L'altro 'pass' sembra ormai di proprietà del Manchester City, che già contro l'Atalanta potrebbe festeggiare il passaggio del turno: la squadra di Guardiola, è prima a 9 punti frutto dei tre successi su tre.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA MANCHESTER CITY

Atalanta-Manchester City si gioca mercoledì 6 novembre 2019 allo stadio San Siro di Milano: calcio d'inizio previsto alle ore 21:00.

DOVE VEDERE ATALANTA-MANCHESTER CITY IN TV E STREAMING

Il match tra Atalanta e Manchester City, valido per la quarta giornata del Gruppo C, sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky - che detiene i diritti della Champions League - ai canali Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport Uno (canale 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre).

Atalanta-Manchester City sarà visibile anche in grazie a Sky Go, il servizio dedicato a tutti gli abbonati Sky: basterà scaricare l'app ufficiale dal sito e godersi la gara su PC, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MANCHESTER CITY

Atalanta col dubbio in attacco: Muriel terminale offensivo o Gomez e Ilicic sostenuti da Malinovskyi in un attacco leggero? Toloi, Palomino e Masiello favoriti per comporre la difesa, sugli esterni Hateboer e Castagne, mediani De Roon e Freuler.

Nel Manchester City spazio a Cancelo sull'out destro e Mendy a sinistra, in avanti chance per Gabriel Jesus nel tridente con Bernardo Silva e Sterling. De Bruyne e David Silva illuminano il centrocampo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Stones, Mendy; De Bruyne, Gundogan, David Silva; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola.