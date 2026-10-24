Premier League - Game Week 8 24 ott 2026 - 07:30 Villa Park

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Aston Villa-Manchester City: data e orario

Villa Park ospita sabato uno scontro di Premier League tra Aston Villa e Manchester City, con i Citizens a caccia del loro ottavo risultato utile consecutivo in campionato.

Il City arriva a Birmingham da capolista imbattuta, con tre punti di vantaggio sulle inseguitrici. Enzo Maresca può contare su Erling Haaland, dichiarato pienamente disponibile dal tecnico italiano, mentre la situazione di Nico O'Reilly, Matheus Nunes e Mateo Kovacic sarà valutata fino all'ultimo dopo i problemi fisici accusati contro l'Ipswich. Phil Foden è in grande spolvero: quattro reti nelle ultime due partite, tra cui una tripletta in Champions League.

Dall'altra parte, Unai Emery festeggia quattro anni sulla panchina della Villa con una squadra profondamente rinnovata e ambiziosa. Il tecnico spagnolo ha investito quasi 280 milioni di euro in estate e i risultati si vedono: la vittoria per 3-1 sul Viking in Champions League ha confermato che Villa è una realtà europea a tutti gli effetti.

Nicolas Jackson ha già segnato cinque gol in stagione, mentre Ross Barkley, arrivato a parametro zero dal Luton Town, si è rivelato una delle sorprese più gradite della stagione con quattro reti. Il capitano John McGinn guida il centrocampo con la sua consueta energia.

Emery ha rilanciato la sfida a Maresca chiedendo alla sua tifoseria la stessa atmosfera elettrica vista in settimana. Il Holte End ha risposto con un tifo travolgente contro il Viking, e il tecnico vuole replicare quella spinta contro i campioni d'Inghilterra.

La sfida si preannuncia intensa tra una squadra di casa che ha fatto della solidità difensiva e della qualità offensiva le sue armi principali, e un City che non ha ancora perso un punto in campionato. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Formazioni

In casa Aston Villa, Unai Emery dovrà fare a meno di Amadou Onana, Matteo Ruggeri e Aaron Wan-Bissaka, tutti indisponibili per infortunio. La formazione probabile prevede Zion Suzuki in porta, con una difesa a quattro composta da Matty Cash, Pau Torres, Victor Nilsson Lindeloef e Ian Maatsen. A centrocampo spazio a John McGinn, Ross Barkley, Boubacar Kamara e Joao Gomes, con Emiliano Buendia e Nicolas Jackson a supporto dell'attacco.

In casa Manchester City, Antoine Semenyo è l'unico giocatore confermato indisponibile per infortunio. Le condizioni di Nico O'Reilly, Matheus Nunes e Mateo Kovacic saranno valutate nell'allenamento della vigilia. Erling Haaland è stato dichiarato pienamente recuperato da Maresca e guiderà l'attacco; la formazione probabile vede Gianluigi Donnarumma tra i pali, con Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi e Josko Gvardiol in difesa, Elliot Anderson, Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi e Jeremy Doku a centrocampo, Enzo Fernandez in regia e Haaland punta centrale.

Stato di forma

L'Aston Villa arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata la vittoria per 3-1 sul Viking in Champions League, preceduta dal successo per 1-0 sul campo del Newcastle in Premier League. Nel periodo considerato, la Villa ha segnato dodici gol e ne ha subiti quattro, con il pareggio per 2-2 contro il Brentford come unico passo falso.

Il Manchester City ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata per 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League. I Citizens hanno battuto l'Ipswich per 3-2 in campionato e demolito l'AEK Atene per 5-1 in Europa. In totale, nelle ultime cinque gare il City ha realizzato quindici reti e ne ha incassate dieci, confermando un attacco prolifico anche se con qualche vulnerabilità difensiva.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando l'Aston Villa si impose per 2-1 sul campo del Manchester City in Premier League. Nei cinque scontri diretti più recenti, la Villa ha conquistato tre vittorie contro le due del City, con i padroni di casa che si sono imposti anche nell'ottobre 2025 per 1-0 a Villa Park e nel dicembre 2024 per 2-1. Il City aveva vinto per 4-1 nell'aprile 2024 e per 2-1 nell'aprile 2025 in casa propria.

Classifica





In Premier League, il Manchester City guida la classifica da imbattuto, mentre l'Aston Villa occupa la dodicesima posizione: una vittoria dei padroni di casa permetterebbe alla Villa di accorciare sensibilmente il divario dalla vetta e di lanciare un segnale concreto alle ambizioni dei Citizens.





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