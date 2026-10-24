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Dove vedere Aston Villa-Manchester City in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Aston Villa vs Manchester City
Aston Villa
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Premier League

Dove vedere la partita di Premier League tra Aston Villa e Manchester City: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Premier League - Game Week 8
Villa Park

Aston Villa-Manchester City è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Utilizza i link qui sotto per accedere alla copertura live.

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Aston Villa-Manchester City: data e orario

Villa Park ospita sabato uno scontro di Premier League tra Aston Villa e Manchester City, con i Citizens a caccia del loro ottavo risultato utile consecutivo in campionato.

Il City arriva a Birmingham da capolista imbattuta, con tre punti di vantaggio sulle inseguitrici. Enzo Maresca può contare su Erling Haaland, dichiarato pienamente disponibile dal tecnico italiano, mentre la situazione di Nico O'Reilly, Matheus Nunes e Mateo Kovacic sarà valutata fino all'ultimo dopo i problemi fisici accusati contro l'Ipswich. Phil Foden è in grande spolvero: quattro reti nelle ultime due partite, tra cui una tripletta in Champions League.

Dall'altra parte, Unai Emery festeggia quattro anni sulla panchina della Villa con una squadra profondamente rinnovata e ambiziosa. Il tecnico spagnolo ha investito quasi 280 milioni di euro in estate e i risultati si vedono: la vittoria per 3-1 sul Viking in Champions League ha confermato che Villa è una realtà europea a tutti gli effetti.

Nicolas Jackson ha già segnato cinque gol in stagione, mentre Ross Barkley, arrivato a parametro zero dal Luton Town, si è rivelato una delle sorprese più gradite della stagione con quattro reti. Il capitano John McGinn guida il centrocampo con la sua consueta energia.

Emery ha rilanciato la sfida a Maresca chiedendo alla sua tifoseria la stessa atmosfera elettrica vista in settimana. Il Holte End ha risposto con un tifo travolgente contro il Viking, e il tecnico vuole replicare quella spinta contro i campioni d'Inghilterra.

La sfida si preannuncia intensa tra una squadra di casa che ha fatto della solidità difensiva e della qualità offensiva le sue armi principali, e un City che non ha ancora perso un punto in campionato. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Aston Villa - Manchester City

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashP. TorresP. TorresV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefI. MaatsenI. MaatsenJ. McGinnJ. McGinnR. BarkleyR. BarkleyB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiJ. GvardiolJ. GvardiolE. AndersonE. AndersonI. NdiayeI. NdiayeA. BouaddiA. BouaddiJ. DokuJ. DokuE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Aston Villa

Formazione titolare

Manchester City

Allenatore

  • U. Emery
  • E. Maresca

In casa Aston Villa, Unai Emery dovrà fare a meno di Amadou Onana, Matteo Ruggeri e Aaron Wan-Bissaka, tutti indisponibili per infortunio. La formazione probabile prevede Zion Suzuki in porta, con una difesa a quattro composta da Matty Cash, Pau Torres, Victor Nilsson Lindeloef e Ian Maatsen. A centrocampo spazio a John McGinn, Ross Barkley, Boubacar Kamara e Joao Gomes, con Emiliano Buendia e Nicolas Jackson a supporto dell'attacco.

In casa Manchester City, Antoine Semenyo è l'unico giocatore confermato indisponibile per infortunio. Le condizioni di Nico O'Reilly, Matheus Nunes e Mateo Kovacic saranno valutate nell'allenamento della vigilia. Erling Haaland è stato dichiarato pienamente recuperato da Maresca e guiderà l'attacco; la formazione probabile vede Gianluigi Donnarumma tra i pali, con Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi e Josko Gvardiol in difesa, Elliot Anderson, Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi e Jeremy Doku a centrocampo, Enzo Fernandez in regia e Haaland punta centrale.

Stato di forma

AVL

AVL - Forma

SEV
V1-3
BRE
D2-2
FB
V6-0
NEW
V0-1
VIK
V3-1
Gol segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MCI

MCI - Forma

SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
S2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
Gol segnato (subito)
18/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Aston Villa arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata la vittoria per 3-1 sul Viking in Champions League, preceduta dal successo per 1-0 sul campo del Newcastle in Premier League. Nel periodo considerato, la Villa ha segnato dodici gol e ne ha subiti quattro, con il pareggio per 2-2 contro il Brentford come unico passo falso.

Il Manchester City ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta arrivata per 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League. I Citizens hanno battuto l'Ipswich per 3-2 in campionato e demolito l'AEK Atene per 5-1 in Europa. In totale, nelle ultime cinque gare il City ha realizzato quindici reti e ne ha incassate dieci, confermando un attacco prolifico anche se con qualche vulnerabilità difensiva.

Precedenti

Testa a testa

Aston VillaPareggioManchester City
3
0
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FIN
7Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando l'Aston Villa si impose per 2-1 sul campo del Manchester City in Premier League. Nei cinque scontri diretti più recenti, la Villa ha conquistato tre vittorie contro le due del City, con i padroni di casa che si sono imposti anche nell'ottobre 2025 per 1-0 a Villa Park e nel dicembre 2024 per 2-1. Il City aveva vinto per 4-1 nell'aprile 2024 e per 2-1 nell'aprile 2025 in casa propria.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
D
S
V
S
V
10
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
S
S
S
V
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
18
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
19
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


In Premier League, il Manchester City guida la classifica da imbattuto, mentre l'Aston Villa occupa la dodicesima posizione: una vittoria dei padroni di casa permetterebbe alla Villa di accorciare sensibilmente il divario dalla vetta e di lanciare un segnale concreto alle ambizioni dei Citizens.


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