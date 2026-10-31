Premier League - Game Week 9 31 ott 2026 - 16:00 Villa Park

Aston Villa vs Fulham è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta.

Come vedere Aston Villa-Fulham con una VPN

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Aston Villa-Fulham: data e orario

Villa Park ospita Aston Villa e Fulham in una sfida di Premier League che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi in questa fase della stagione.

I padroni di casa di Unai Emery arrivano da un periodo di grande intensità. La vittoria per 2-1 contro il Manchester City in campionato ha confermato le qualità di una rosa che continua a crescere, con Nicolas Jackson protagonista assoluto grazie alla sua doppietta decisiva. Gary Neville lo ha definito tra i giocatori più migliorati della Premier League, e l'ex Chelsea sembra ritrovato sotto la guida del suo ex allenatore al Villarreal.

L'eliminazione dalla Carabao Cup per mano del Bournemouth, sconfitta 3-0 al Vitality Stadium, ha però lasciato qualche rimpianto. Emery dovrà fare a meno di Amadou Onana, Matteo Ruggeri e Aaron Wan-Bissaka per infortuni, ma la rosa rimane profonda e competitiva su più fronti.

Il Fulham di Alvaro Arbeloa arriva a Birmingham dopo aver conquistato tre punti preziosi contro il Coventry City in campionato, con Oscar Bobb autore del gol decisivo. I Cottagers, però, sono stati eliminati dalla Carabao Cup dal Crystal Palace e occupano una posizione di classifica che richiede continuità di risultati.

Ryan Sessegnon non sarà disponibile per squalifica, ma Arbeloa può contare su una rosa senza infortuni dichiarati e su giocatori di qualità come Alex Iwobi e Antonee Robinson sulle fasce.

Per chi vuole seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su come vedere Aston Villa vs Fulham in TV e in live streaming.

Formazioni

L'Aston Villa di Unai Emery si affida a un undici probabile che include Zion Suzuki in porta, con una difesa composta da Ian Maatsen, Pau Torres, Matty Cash e Victor Nilsson Lindeloef. A centrocampo spazio a Boubacar Kamara, John McGinn e Joao Gomes, mentre Emiliano Buendia e Johan Manzambi supporteranno Nicolas Jackson in attacco. Out per infortunio Amadou Onana, Matteo Ruggeri e Aaron Wan-Bissaka.

Il Fulham di Alvaro Arbeloa dovrebbe scendere in campo con Bernd Leno tra i pali, Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey e Antonee Robinson in difesa. A centrocampo Sander Berge, Shea Charles e Joshua King, con Oscar Bobb e Alex Iwobi a supporto di Gonzalo Garcia. Ryan Sessegnon è squalificato e non sarà della partita.

Stato di forma

L'Aston Villa ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando 12 gol e subendone 4. La sconfitta più recente è arrivata contro il Bournemouth in Carabao Cup (3-0), ma in campionato i Villans hanno battuto il Manchester City 2-1 e il Newcastle United 1-0 in trasferta. In Champions League, il 6-0 al Fenerbahce testimonia la solidità offensiva della squadra.

Il Fulham ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I Cottagers hanno vinto le ultime due partite di campionato, battendo Coventry City 1-0 e Hull City 1-0, ma hanno perso in Carabao Cup contro il Crystal Palace (1-0) e in precedenza contro l'Ipswich Town (2-1). Nelle cinque partite, il Fulham ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando il Fulham si impose 1-0 in casa in Premier League. Negli ultimi cinque precedenti in campionato, l'Aston Villa ha la meglio con tre vittorie contro una del Fulham, con un solo pareggio non presente nel dataset. I Villans hanno segnato complessivamente 8 gol nei cinque incroci, contro i 4 del Fulham.

Classifica

In Premier League, l'Aston Villa occupa la nona posizione, mentre il Fulham si trova al quindicesimo posto: un divario che rende i padroni di casa favoriti davanti al proprio pubblico, con i Cottagers chiamati a un'impresa per portare punti a Birmingham.

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