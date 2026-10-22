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Dove vedere Ajax-Atalanta in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Ajax vs Atalanta
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Atalanta
Conference League

Dove vedere la partita di Conference League tra Ajax e Atalanta: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Conference League - Game Week 2
Johan Cruijff Arena

Ajax vs Atalanta è disponibile in diretta streaming tramite NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire la partita sono indicate di seguito.

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Ajax-Atalanta: data e orario

Ajax e Atalanta si sfidano alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam nella UEFA Conference League, con entrambe le squadre che arrivano a questo appuntamento in momenti molto diversi della loro stagione europea.

I padroni di casa guidati da Michel hanno subito un avvio difficile in Conference League, perdendo 2-1 contro l'Hajduk Split alla prima giornata — un risultato che ha spinto i giocatori a una riflessione severa sul rendimento del gruppo. Da allora, l'Ajax ha ritrovato il sorriso in Eredivisie, battendo il FC Groningen 5-2 in trasferta, ma una seconda sconfitta europea peserebbe enormemente sulle ambizioni della squadra di Amsterdam, attualmente al 25° posto nel girone.

L'Atalanta di Maurizio Sarri arriva invece da un periodo complicato in Serie A, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato. Il ko per 3-2 sul campo del Milan ha confermato le difficoltà difensive della Dea, con nove gol subiti nelle ultime cinque gare complessive.

Eppure la squadra bergamasca ha saputo aprire la propria campagna europea con una convincente vittoria per 3-1 sul Pafos FC, dimostrando che in Europa riesce a esprimersi a un livello diverso rispetto alle recenti prestazioni domestiche. Con il quarto posto nel girone, l'Atalanta vuole consolidare la propria posizione.

Per l'Ajax, i tre punti non sono un obiettivo: sono una necessità. La Johan Cruijff ArenA si preannuncia come un teatro carico di tensione per una sfida che conta per entrambe le formazioni.

Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Ajax - Atalanta

Allenatore

  • Michel

L'Ajax è allenato da Michel, ma al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per i padroni di casa. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Anche per l'Atalanta di Maurizio Sarri non sono ancora disponibili notizie ufficiali sulla formazione. Gli aggiornamenti sulla disponibilità dei giocatori e sulla probabile formazione seguiranno nelle prossime ore.

Stato di forma

AJX

AJX - Forma

WII
V5-1
EXC
D2-2
NEC
D1-1
HAS
S2-1
GRO
V2-5
Gol segnato (subito)
14/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
ATA

ATA - Forma

CGL
S1-2
JUV
S2-0
VEN
V3-1
PAF
V3-1
MIL
S3-2
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Ajax ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria esterna per 5-2 contro il FC Groningen in Eredivisie, che ha fatto seguito alla sconfitta per 2-1 in Conference League contro l'Hajduk Split. In questo arco di cinque gare, i lancieri hanno segnato 14 gol e ne hanno subiti sette.

L'Atalanta ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con la sconfitta per 3-2 contro il Milan in Serie A, mentre in precedenza la Dea aveva battuto il Pafos FC 3-1 in Conference League e il Venezia 3-1 in campionato. Le tre sconfitte nel periodo sono arrivate contro Milan, Juventus e Cagliari. Complessivamente, l'Atalanta ha segnato otto gol e ne ha incassati nove in questo periodo.

Precedenti

Testa a testa

AjaxPareggioAtalanta
0
1
1
Champions League
Ajax badge
Ajax
AJX
0
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
Champions League
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Ajax badge
Ajax
AJX
2
FIN
2Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 9 dicembre 2020, quando l'Atalanta si impose 1-0 alla Johan Cruijff ArenA nella fase a gironi della Champions League. Il confronto precedente, disputato il 27 ottobre 2020 al Gewiss Stadium, terminò 2-2. Il bilancio complessivo degli scontri diretti disponibili è quindi di una vittoria per parte e un pareggio, con questa sfida di Conference League che rappresenta il primo confronto tra i due club da quella campagna europea.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
V
2
FC CopenhagenFC CopenhagenFCK
110030+33
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
110042+23
V
4
AtalantaAtalantaATA
110031+23
V
5
St.TruidenSt.TruidenSTT
110020+23
V
5
MjaellbyMjaellbyMJA
110020+23
V
7
FriburgoFriburgoSCF
110032+13
V
7
LuganoLuganoLUG
110032+13
V
9
MonacoMonacoASM
110021+13
V
10
PanathinaikosPanathinaikosPAO
110021+13
V
10
BrannBrannBRA
110021+13
V
10
Hajduk SpalatoHajduk SpalatoHAS
110021+13
V
13
FC TwenteFC TwenteTWE
110010+13
V
13
GentGentGNT
110010+13
V
15
GetafeGetafeGET
10101101
D
15
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
10101101
D
15
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
10101101
D
15
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
10101101
D
19
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
10101101
D
19
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
10101101
D
19
EgnatiaEgnatiaEGN
10101101
D
19
Riga FCRiga FCRIG
10101101
D
23
Stella RossaStella RossaZVE
100123-10
S
23
JablonecJablonecJAB
100123-10
S
25
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
100112-10
S
25
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
100112-10
S
25
AjaxAjaxAJX
100112-10
S
28
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
100112-10
S
29
AGFAGFAGF
100101-10
S
29
ThunThunTHU
100101-10
S
31
KuPSKuPSKUP
100124-20
S
32
Pafos FCPafos FCPAF
100113-20
S
33
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
100102-20
S
33
Iberia 1999Iberia 1999IBE
100102-20
S
35
BragaBragaBRA
100103-30
S
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
100104-40
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Conference League, l'Atalanta occupa attualmente il quarto posto, mentre l'Ajax si trova al 25° posto dopo la sconfitta all'esordio.


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