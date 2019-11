Dortmund, incubo Bayern: 24 goal subiti in 5 sconfitte all’Allianz Arena

Negli ultimi 5 ‘Klassiker’ giocati all’Allianz Arena, casa del Bayern, il Dortmund ha sempre perso incassando 24 goal a fronte di 2 reti segnate.

Sarebbe la partita più importante di per blasone e tasso tecnico, ma ultimamente per il la sfida contro il all'Allianz Arena è diventata un vero e proprio incubo. Anche nell'ultima giornata, 'Der Klassiker' è finito male per i gialloneri.

Sabato in Baviera a uscire trionfante dalla partita è stata la squadra di casa, che ha vinto per 4-0. Degli ultimi 5 scontri diretti in , questo rappresenta 'solo' la quarta miglior vittoria del Bayern, il che la dice lunga su quanto il bilancio sia drammatico per il BVB.

Lo scorso anno, infatti, 4-0 era il risultato solo a fine primo tempo. Poi è arrivato un netto 5-0 finale. L'anno prima andò ancora peggio: 6-0. Nella stagione 2016/17 un più morbido 4-1, mentre nella stagione 2015/16 è arrivata una vittoria per 5-1. Insomma, un bilancio tragico: 5 sconfitte su 5, tutte durissime.

I numeri complessivi sono impietosi: la squadra attualmente allenata da Favre ha subito 24 reti a fronte di soltanto due segnate. Parziale che rende l'idea di una differenza soltanto apparentemente colmata nella scorsa estate, quando il Dortmund era ritenuto all'altezza dei bavaresi.

Forse, nonostante la serrata lotta per il Meisterschale dell'anno scorso, di strada da fare ce n'è ancora molta.