Donnarumma e il debutto da sogno in Champions: protagonista nel 2-0 del PSG sul City

Il portiere italiano classe 1999, Gianluigi Donnarumma, ha debuttato in Champions League nella sfida vinta dal PSG per 2-0 sul Manchester City.

Il sogno che si realizza in una serata indimenticabile. Per Gianluigi Donnarumma il grande giorno è arrivato: il portiere italiano classe 1999 ha debuttato questa sera in Champions League nel match tra il Paris Saint-Germain e il Manchester City, nella sfida tra sceicchi.

Dopo le gare in Ligue 1 contro Clermont e Lione, l'ex Milan ha fatto il suo esordio nella massima competizione europea per club nella sfida contro i 'Citizens'. Donnarumma era rimasto in panchina nella sfida di Bruges, terminata col risultato di 1-1, con Keylor Navas a difendere i pali del club parigino.

L'esordio di Donnarumma con porta inviolata e il primo goal di Lionel Messi davanti ai propri tifosi al 'Parco dei Principi'. Serata perfetta per Mauricio Pochettino e il suo Paris Saint-Germain, che riscattano il deludente esordio in Belgio e superano il temuto Manchester City di Pep Guardiola.

Vittoria, clean sheet e una prestazione da protagonista contro un avversario tra i più quotati per il trionfo finale. Donnarumma non poteva sperare in una prima migliore in Champions League. L'estremo difensore regala spettacolo tra i pali della porta del PSG, salvando il risultato in un paio di occasioni nella ripresa e guidando i compagni della retroguardia. L'ennesima conferma della personalità e delle grandi doti dell'ex portiere del Milan.

Donnarumma ha raccontato le sue sensazione a caldo ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida:

"Il debutto l'ho sognato così e si è realizzato. È stata una gioia immensa. Ero sereno ed ero sicuro sarebbe arrivato questo momento. Neymar-Messi-Mbappé? È fantastico giocare con tutti questi campioni, ti aiutano tantissimo e ti fanno crescere. Complimenti a Messi per il suo goal, sappiamo che è un fenomeno. Le critiche e la concorrenza di Navas? Mi viene da ridere, ogni volta ne leggo tantissime. So chi sono, conosco la mia forza e non c'è problema. Sono qua e sono felice, con la società che mi sostiene".

Una serata immaginata a lungo e diventata realtà a 22 anni. Un sogno realizzato per il portiere di Castellammare di Stabia, che si gode la prima apparizione in Champions League in attesa di altre serate indimenticabile e di trionfi da protagonista, proprio come accaduto a Euro 2020 con la maglia dell'Italia.