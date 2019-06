DIRETTA: Trapani-Catania LIVE - dove vederla in tv e streaming

Trapani e Catania si giocano l'accesso alla Final Four dei Playoff di Serie C nella gara valida per il ritorno del secondo turno della fase nazionale.

All'andata, giocata al 'Massimino', il Catania ha rimontato due goal al Trapani grazie alla doppietta dell'eterno Lodi.

Il Catania ha già superato due turni dei Playoff eliminando Reggina e Potenza, mentre il Trapani si era piazzato secondo nella Regular Season.

In caso di parità al termine dei 180 minuti ad accedere alla Final Four dei Playoff di Serie C sarà il Trapani in quanto testa di serie, non sono previsti tempi supplementari o calci di rigore.