DIRETTA: Milan-Napoli LIVE - dove vederla in tv e streaming

Big match tra Milan e Napoli nell'anticipo serale del 21esimo turno di Serie A: il neo acquisto rossonero Piatek sfida il connazionale Milik.

Anticipo di lusso per questo 21esimo turno di Serie A: il Napoli va a fare visita ad un Milan rivitalizzato dall'acquisto di Krzysztof Piatek, arrivato per 35 milioni dal Genoa in sostituzione di Gonzalo Higuain, approdato invece al Chelsea del suo mentore Maurizio Sarri.

Per il polacco ex Genoa si tratterà di un derby con il connazionale Arkadiusz Milik, a sua volta protagonista nel recente periodo azzurro: la fantastica punizione con cui è andato a segno contro la Lazio è soltanto l'ultima delle perle a cui ci sta abituando in questa stagione.

Il Milan vorrà vendicare la sconfitta rocambolesca dell'andata quando, in vantaggio di due reti si fece rimontare fino al 3-2 finale: a Bonaventura e Calabria risposero Zielinski (doppietta) e Mertens, mossa vincente di Carlo Ancelotti che ritornerà nel suo vecchio stadio da avversario.

MILAN-NAPOLI: DIRETTA TV E STREAMING

Milan-Napoli sarà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. Al fischio finale dell'arbitro, l'intero incontro resterà visibile on demand così come le azioni salienti. Interviste ai protagonisti in campo e agli allenatori su 'Diletta gol' nel dopogara.

Goal vi offrirà tutti gli aggiornamenti sulle ultime novità di formazione e la diretta testuale del match già nel prepartita, per poi passare al racconto vero e proprio delle emozioni che andranno in scena a San Siro.