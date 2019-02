DIRETTA: Fiorentina-Napoli LIVE - 0-0

Il Napoli vuole battere la Fiorentina per mettere pressione sulla capolista Juventus, impegnata domenica fuori casa contro il Sassuolo.

DIRETTA FIORENTINA-NAPOLI

9’ FIORENTINA-NAPOLI 0-0 - Altra buona chance per il Napoli! Palla filtrante per Insigne che dal lato destro dell’area di rigore tenta un cross basso verso il centro, nessuno dei compagni riesce ad intervenire

7’ FIORENTINA-NAPOLI 0-0 - Napoli vicinissimo al vantaggio! Lancio di Callejon per Zielinski che, da posizione defilata in area di rigore calcia in diagonale ma trova la risposta di Lafont, sul pallone respinto si avventa Insigne che, a porta praticamente spalancata, spara clamorosamente alto

6’ FIORENTINA-NAPOLI 0-0 - CAMBIO NEL NAPOLI: Mario Rui non ce la fa, entra subito Ghoulam

3’ FIORENTINA-NAPOLI 0-0 - Gioco momentaneamente fermo, Mario Rui è a terra per un problema muscolare

2’ FIORENTINA-NAPOLI 0-0 - Prova a penetrare Allan dalla destra, il centrocampista partenopeo viene fermato da Pezzella

1’ FIORENTINA-NAPOLI 0-0 - Fischio di avvio dell’arbitro Calvarese, sono i viola a muovere il primo pallone

Il Napoli, attualmente secondo a -9 dalla Juventus, fa visita alla Fiorentina nell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A con l'obiettivo di mettere un po' di pressione alla capolista.

In caso di vittoria al 'Franchi' infatti il Napoli si porterebbe momentaneamente a -6 dai bianconeri, che domenica saranno impegnati a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

La Fiorentina è reduce però da un ottimo periodo di forma e non perde una partita dallo scorso 26 dicembre quando è stata sconfitta in casa dal Parma.

L'anno scorso peraltro proprio a Firenze si interruppe bruscamente il sogno Scudetto del Napoli di Sarri che venne sconfitto con un secco 3-0. Grande protagonista di quella gara fu il Cholito Simeone, autore di una tripletta.

FIORENTINA-NAPOLI: FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-2-1): Lafont; Ceccherini, Ger. Pezzella, Hancko, Biraghi; Dabo, Fernandes, Veretout; Gerson, Chiesa; Muriel.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Kouilbaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens.

FIORENTINA-NAPOLI: CURIOSITA'

Il Napoli ha perso solo una delle ultime nove partite di Serie A contro la Fiorentina: cinque successi e tre pareggi per i partenopei.

Dopo una serie di quattro pareggi e quattro sconfitte interne, la Fiorentina è riuscita a vincere per 3-0 l’incontro casalingo più recente contro il Napoli in Serie A, nell’aprile 2018.

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sei partite disputate al Franchi in Serie A (3N, 2P), dopo aver trovato i tre punti in cinque delle precedenti sei (1P).

Nelle ultime tre partite della Fiorentina in Serie A sono stati realizzati 15 goal dopo che si erano viste soltanto due reti nelle precedenti tre.

Il Napoli non ha segnato nelle ultime due trasferte di campionato: non rimane a secco per tre gare esterne di fila in Serie A dall’aprile 2015.

FIORENTINA-NAPOLI: DIRETTA TV E STREAMING

Fiorentina-Napoli verrà tramessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming per gli abbonati su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go.

Chi non possiede un abbonamento o non potrà vedere la partita avrà comunque la possibilità di seguire tutte le fasi del match in diretta testuale su Goal.