DIRETTA: Atalanta-Juventus LIVE - Probabili formazioni

L'Atalanta ospita la Juventus in gara unica per i quarti di Coppa Italia: in campionato gli orobici hanno già fermato i bianconeri sul 2-2.

Serata di gala a Bergamo dove la lanciatissima Atalanta di Gasperini, capace di rimontare tre goal alla Roma domenica scorsa, ospiterà la Juventus in gara unica per i quarti di Coppa Italia.

Già in campionato peraltro l'Atalanta è stata l'unica squadra (insieme al Genoa) a riuscirere a rallentare la marcia trionfale della Juventus che a Bergamo, nel giorno di Santo Stefano, è stata bloccata sul pareggio dalla doppietta di Duvan Zapata.

La Juventus è arrivata ai quarti di Coppa Italia dopo aver battuto il Bologna a domicilio per 0-2 con goal di Bernardeschi e Kean, mentre l'Atalanta negli ottavi ha eliminato il Cagliari.

Nelle ultime quattro gare giocate dopo la scontro diretto in campionato la Juventus ha sempre vinto tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana ma anche l'Atalanta non ha mai perso (3 vittorie e un pari).

In caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari sono previsti i tempi supplementari e i calci di rigore.

ATALANTA-JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Dijmsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Spinazzola; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo

ATALANTA-JUVENTUS: CURIOSITA'

La Juventus ha eliminato l’Atalanta in tutte le ultime due edizioni della Coppa Italia: agli ottavi nel 2016/17 (3-2) e in semifinale nella scorsa stagione (1-0 sia all’andata che al ritorno).

La Juventus ha passato il turno in sei delle otto occasioni in cui ha incrociato l'Atalanta nella fase a eliminazione diretta di Coppa Italia.

La Juventus non subisce goal da sette partite di Coppa Italia: con un clean sheet stabilirebbe il record di gare consecutive senza subire goal nella competizione.

L'Atalanta è una delle due squadre (con lo Young Boys) a non aver perso in casa in questa stagione contro la Juventus in tutte le competizioni: pareggio per 2-2 all'Atleti Azzurri d'Italia a fine dicembre in Serie A.

Da inizio dicembre, Duván Zapata dell’Atalanta ha preso parte attiva a 16 reti (15 goal, un assist) - nessun giocatore dei maggiori cinque campionati europei ha fatto meglio nel periodo considerando tutte le competizioni.

Tre dei quattro goal realizzati da Miralem Pjanic in Coppa Italia sono arrivati contro l'Atalanta: due di questi sono stati segnati con la Juventus su calcio di rigore.

ATALANTA-JUVENTUS: DIRETTA TV E STREAMING

Atalanta-Juventus, come tutte le altre partite della Coppa Italia, verrà trasmessa in esclusiva e in chiaro dalla Rai: appuntamento dalle ore 20.30 su Rai 1. La gara inoltre sarà visibile anche in streaming su Rai Play.

Chi vorrà potra seguire Atalanta-Juventus in diretta testuale su Goal per tutta la giornata: dalle curiosità, al pre-partita fino alla cronaca del match,