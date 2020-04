Dieci anni fa Barcellona-Inter, Bojan polemico: "AniVARsario"

La rete dello spagnolo venne annullata nel finale, e da allora l'ex Barcellona è sempre stato piuttosto dubbioso sulla decisione di De Bleeckere.

Sembra ieri, e invece sono passati dieci anni esatti da -, semifinale di ritorno della . La gara che diede la possibilità di giocarsi la finale di Madrid, con somma gioia dei tifosi nerazzurri, vincitori del Triplete nella magica primavera del 2010.

Una gara, Barcellona-Inter, che continua a far parlare di sè, non solo nel giorno del decennale. Nel corso di questi anni, infatti si è spesso discusso relativamente all'arbitraggio di De Bleeckere. Allora la stampa spagnola attaccò pesantemente la direzione arbitrale, così come tifosi e blaugrana.

Oggi, a dieci anni da Barcellona-Inter 1-0, è Bojan Krkic a gettare benzina sul fuoco. Con un post social, infatti, l'ex attaccante del , in campo in quel match del 2010, ha giocato con le parole, evidenziando come quello odierno sia un 'aniVARsario'.

Allora infatti la tecnologia in campo non esisteva e la rete annullata a Bojan portò a grossi dubbi da parte del Barcellona e dei suoi interpreti: una rete, quella dell'attaccante catalano, che secondo i pro-blaugrana avrebbe sicuramente portato avanti la squadra allenata da Guardiola.

La rete di Bojan venne annullata per un tocco di braccio di Yaya Tourè, a pochi minuti dal fischio finale. Lo spagnolo ha sempre giudicato quella decisione come ingiusta, come dichiarato qualche anno fa: