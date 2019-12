Deschamps incensa la Juventus: "Spero che vinca la Champions League"

Didier Deschamps non dimentica il suo passato bianconero ed elogia la Juve: "Ha qualità, gioca la Champions League per vincerla".

Il CT campione del mondo con la Didier Deschamps non dimentica il suo passato in bianconero e dai Globe Soccer Awards ha parlato della , augurando a 'Madama' una stagione vincente.

Deschamps ha vestito per cinque anni la maglia della , vincendo tre campionato e l'ultima posata nella bacheca del club torinese. Inoltre il francese ha accettato la panchina della Juventus nell'anno della Serie B, quando tutti abbandonavano la nave bianconera, riportando subito la 'Vecchia Signora' nel maggiore campionato italiano. Da Dubai Deschamps ai microfoni di 'Sky' ha speso parole al miele per la Juventus.

“La Juve gioca la Champions per vincerla, così come altre 7 o 8 squadre. È naturale che quello sia un obiettivo, ormai è lo stesso da qualche anno e spero che stavolta riescano a raggiungerlo. Forse parla anche il mio cuore adesso, ma la Juve ha qualità. Vedremo, ci sono tanti club forti”.

L'augurio del CT transalpino è quello che la società piemontese possa riuscire a sollevare la coppa dalle grandi orecchie in questa stagione. Il primo step della Juventus per poter raggiungere il trofeo più ambito d'Europa è quello rappresentato dal , avversaria dei bianconeri agli ottavi di finale. Per vincere la Champions servirà l'apporto di Cristiano Ronaldo, l'uomo più importante della compagine torinese, e Deschamps crede nel portoghese.