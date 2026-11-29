Come vedere Deportivo La Coruña-Barcellona con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 14 29 nov 2026 - 10:15 Abanca-Riazor

Domenica il Barcellona farà visita al Deportivo La Coruña all’Abanca-Riazor di La Coruña, in Liga. La capolista affronta una neopromossa che occupa il 12° posto.

Il Deportivo ha avuto un rendimento altalenante nelle ultime settimane. Nell’ultima partita di campionato ha perso 3-1 contro il Deportivo Alavés e ha vinto due delle ultime cinque gare in tutte le competizioni.

La squadra di casa può contare su un nome noto in attacco. Pierre-Emerick Aubameyang, ex attaccante del Barcellona, ha segnato in ognuna delle prime cinque giornate di Liga del Deportivo e dovrebbe partire titolare contro la sua ex squadra.

Il Barcellona arriva in ottima forma dopo la vittoria per 4-1 in trasferta contro il Sabah in Champions League, mercoledì. Anthony Gordon ha segnato due gol a Baku ed è stato nominato giocatore della settimana della Champions League per la sua prestazione.

La squadra di Hansi Flick ha vinto anche le ultime cinque partite in tutte le competizioni, compreso il successo per 3-2 sul Villarreal in campionato. L’8 dicembre ospiterà il Manchester City in Champions League.

Per la trasferta in Galizia, Flick dovrà fare a meno di diversi giocatori, tra cui l’infortunato Lamine Yamal. Fermin Lopez è invece squalificato.