Deeney a sorpresa: diretta social con la maglia della Juventus

E' dal 2010 che Troy Deeney difende con onore i colori del : per loro ha lottato in seconda divisione inglese e, a suon di goal (sono più di 100 a proposito), è riuscito a riportare il club in Premier League fino a diventarne capitano e leader indiscusso.

Eppure il bomber inglese nutrirà delle simpatie per un'altra società, a giudicare dall'abbigliamento con cui si è presentato nel corso di una diretta social benefica per raccogliere fondi nella lotta al Coronavirus: stiamo parlando della , di cui Deeney ha sfoggiato la maglia.

