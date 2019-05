De Rossi, ora è caos: molti giocatori vogliono lasciare la Roma

Molti giocatori avrebbero espresso la volontà di lasciare la Roma, tra questi potrebbe esserci Kolarov. Verso l'addio anche Massara.

L'addio di De Rossi ha gettato la nel caos più di quanto successo due anni fa, quando a smettere era stato Francesco Totti. Oltre alla dura contestazione dei tifosi infatti la società adesso deve fare i conti con una possibile diaspora.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' molti giocatori della Roma hanno espresso la volontà di andare via e durante una cena con i compagni italiani tutti avrebbero espresso la loro vicinanza a De Rossi.

Tra gli stranieri invece i primi a lasciare la Capitale potrebbero essere Dzeko e Kolarov, entrambi molto amici del capitano giallorosso.

De Rossi d'altronde era un punto di riferimento all'interno dello spogliatoio, tanto da aiutare i nuovi arrivati a trovare casa o comprare l'auto e guidare i giovani come Zaniolo e Pellegrini.

Intanto oltre a De Rossi a lasciare la Roma sarà quasi certamente anche il direttore sportivo Massara, che secondo 'Il Corriere dello Sport' pagherà le dichiarazioni a favore del capitano pronunciate qualche mese fa.

De Rossi invece non ha ancora deciso cosa fare. Le offerte in non gli mancano, prima tra tutte quella della di Ferrero, ma il centrocampista al momento preferirebbe trasferirsi all'estero.

Sempre che Conte non chieda all'Inter di portare De Rossi a Milano. In quel caso infatti, visto il grande rapporto che lo lega all'ex CT, il capitano della Roma potrebbe essere molto tentato.