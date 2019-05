Calciomercato Inter, De Rossi tentato da Conte dopo l'addio alla Roma

Daniele De Rossi ha avuto un confronto con i tifosi della Roma: "Rinnovo? Ora direi di no". Il capitano giallorosso potrebbe finire all'Inter.

Neppure la pioggia ha spento la fiamma dell'amore che lega i tifosi della a Daniele De Rossi. Un gruppo di ultras giallorossi infatti mercoledì pomeriggio ha presidiato Trigoria contenstando pesantemente la società.

Nel mirino dei tifosi con cori e striscioni soprattutto il presidente Pallotta, Baldissoni e Franco Baldini visti come i principali responsabili del mancato rinnovo di De Rossi.

Lo stesso De Rossi, accompagnato dal direttore sportivo Massara e da Claudio Ranieri, ieri ha quindi deciso di avere un confronto con gli ultras ai quali secondo 'Il Corriere dello Sport' avrebbe promesso di non andare in una squadra 'nemica' della Roma.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' però De Rossi avrebbe anche seccamente negato la possibilità di rinnovare il contratto con i giallorossi.

"A questo punto, anche se volessero confermarmi, sarei io a dire di no".

L'orgoglio d'altronde a un campione del mondo come De Rossi non manca di certo e il capitano della Roma si starebbe già guardando intorno per trovare una nuova squadra.

L'ipotesi più credibile al momento è quella di un trasferimento all'estero, probabilmente in , mentre l'amico Burdisso vorrebbe portarlo al Boca Juniors ma secondo 'Il Corriere dello Sport' non sono da escludere sorprese.

In tal senso potrebbe essere determinante l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'. De Rossi infatti è molto legato al tecnico dai tempi in cui Conte era CT dell' e dunque prenderebbe in seria considerazione l'occasione di tornare a lavorare con lui in nerazzurro. Un colpo al cuore per i tifosi della Roma.

A questo punto insomma non resta che attendere gli sviluppi del calciomercato. La certezza ad oggi è solo una: Roma- sarà davvero l'ultima di De Rossi in giallorosso.