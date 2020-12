David Villa, il 'Guaje' che scrisse la storia: da 're di Spagna' a presidente nel Queens

Considerato troppo piccolo per fare il centravanti, Villa cresce a suon di goal fino a conquistare la Spagna, di cui diventa il più grande goleador.

Non aveva un fisico statuario e non impressionava in campo con dribbling e giocate funamboliche: eppure nella storia della , in cima alla lista dei più grandi, c'è proprio David Villa, 'el guaje' asturiano che vinse tutto tra club e Nazionale.

Villa nasce a Langreo e compie tutta la trafila delle giovanili prima del passaggio a 18 anni nella principale squadra dell'Asturia, lo Gijon. Proprio qui si mette in evidenza con quella caratteristica che lo acccompagnerà nell'arco di tutta la carriera: una concretezza in zona goal quasi mai vista sui campi spagnoli.

Qulla di Villa è la storia di chi ha creduto fino in fondo nei propri mezzi, sgomitando a forza contro i tanti detrattori che lo vedevano troppo piccolo per fare il centravanti. Il talento asturiano ha sempre messo le critiche a tacere a suon di goal con quell'innata capacità di restare gelido davanti alla porta avversaria.

Freddo in zona goal e caldissimo nel temperamento: quella 'garra' quasi sudamericana che lo ha trascinato tappa dopo tappa nel graduale processo di crescita. A 22 anni approda al Saragozza e nel 2004 arriva la prima convocazione in Nazionale: è l'inizio di un'avventura che scriverà una delle più importanti pagine di storia per la 'Roja'.

Nell'estate del 2005 arriva la chiamata del ed è proprio qui che giunge la consacrazione ad alti livelli: sfiora subito il titolo di capocannoniere e partecipa nel 2006 alla deludente spedizione spagnola in terra tedesca, firmando però tre goal contro e .

Accanto a Silva e Morientes completa un trio da sogno nel Valencia e nell'edizione 2006-07 della continua a deliziare i grandi palcoscenici con giocate di qualità: proprio in questa edizione sfodera la meravigliosa punizione che elimina l' dal torneo, entrando di fatto tra i migliori attaccanti del panorama europeo.

Arriva così all'Europeo 2008 con i riflettori puntati addosso e il classe '81 non tradisce le aspettative: realizza subito una tripletta contro la e si laurea capocannoniere della competizione nonostante l'infortunio che gli impedisce di scendere in campo nella finalissima di Vienna.

Appuntamento rinviato al 2010, quando raggiunge il punto più alto della sua carriera con la vittoria della Coppa del Mondo in da grande protagonista. All'età di 29 anni è tempo del grande salto: il gli affida il suo tridente e anche con la maglia blaugrana riesce ad arrivare sul tetto d'Europa.

Europeo, Mondiale e Champions League, ma i traguardi del 'Guaje' non finiscono qui. Nel marzo del 2011 entra di fatto nella storia della Spagna superando una leggenda come Raul e diventando il miglior marcatore di sempre in Nazionale con 59 reti.

Un grave infortunio lo priva della gioia di conquistare il suo secondo Europeo nel 2012 e nel 2013 lascia la Catalogna: dopo un anno all' decide di cambiare vita per insegnare calcio in giro per il mondo.

Vola prima a New York, poi a Melbourne e infine in prima di appendere le scarpe al chiodo nel febbraio 2020. Il calcio resta però ancora pienamente nelle sue giornate: Villa ha infatti recentemente fondato il Queensboro Football Club, club newyorkese che competerà da marzo 2022 nella United Soccer League Championship, campionato di secondo livello degli .

Campione pragmatico, in grado di emozionare senza 'effetti speciali': arrivato nell'Olimpo del grande calcio forse troppo tardi, per poi prendersi tutto con gli interessi vincendo ogni trofeo possibile e diventando di fatto il più grande goleador di Spagna. Dopo aver lasciato il rettangolo di gioco ha portato il calcio nel Queens: il piccolo 'Guaje' di strada ne ha fatta.