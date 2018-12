Crotone-Spezia: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Crotone ospita lo Spezia nella 18ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Crotone di Massimo Oddo ospita lo Spezia di Pasquale Marino nella 18ª giornata del campionato di Serie B. I calabresi sono quartultimi con 13 punti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, i liguri occupano il 10° posto in classifica a quota 22 punti, con un cammino di 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Fra i pitagorici Ante Budimiri, Simy e Marco Firenze sono i migliori marcatori con 3 goal a testa, mentre fra gli Aquilotti il giocatore più prolifico è l'attaccante David Okereke con 5 reti in 13 presenze. Il Crotone è reduce da 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate, lo Spezia ha collezionato una vittoria e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA CROTONE-SPEZIA

Crotone-Spezia si giocherà giovedì 27 dicembre 2018 alle ore 21.00 allo Stadio Ezio Scida di Crotone. Sarà l'11° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie B. I biglietti di Crotone-Spezia sono acquistabili online su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE CROTONE-SPEZIA IN TV E STREAMING

La partita Crotone-Spezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-SPEZIA

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Valietti, Sampirisi, Golemic, Martella; Molina, Barberis, Zanellato; Firenze, Budimir, Stoian.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Capradossi, Giani, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Okereke, Pierini.