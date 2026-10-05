Croazia-Spagna, anteprima di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

UEFA Nations League A - Game Week 4 6 ott 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Croazia-Spagna prende il via il 6 ottobre 2026 alle 14:45 EST e alle 18:45 GMT.

I campioni del mondo affrontano una Croazia ferita

La Spagna è in grandissima forma in vista della sfida contro una Croazia reduce da una pesante batosta contro l'Inghilterra nell'ultima uscita.

Spagna impeccabile sotto la guida di De La Fuente

La Spagna è ora imbattuta da 41 partite, ha vinto le ultime 10 e si trova comodamente a punteggio pieno con tre vittorie su tre in questa competizione. Nell'ultima uscita è stata troppo forte per la Cechia, imponendosi per 3-1 grazie ai gol di Lanmine Yamal, Rodri e Mikel Merino.

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Una giornata nera per la Croazia

Il 7-0 incassato dalla Croazia per mano dell'Inghilterra è stata la peggior sconfitta di sempre in una partita internazionale maschile. Dopo due pesanti sconfitte consecutive, la Croazia occupa ora il terzo posto nel Gruppo 4 della Lega A di Nations League. La squadra di Slaven Bilic difficilmente avrebbe potuto affrontare un test più duro del prossimo incrocio con i campioni del mondo, ma è proprio ciò che l'aspetta. La sconfitta per 4-1 contro la Spagna nella gara d'andata difficilmente le darà fiducia.

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Statistiche chiave

La Croazia ha subito 2 o più gol in cinque degli ultimi sei confronti con la Spagna.

Probabili formazioni

Croazia (4231): Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic; Matanovic.

Spagna (433): Simon; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Lopez, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Munoz.

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Notizie sulle squadre e rose

La Croazia è allenata da Slaven Bilic, anche se al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche. Si prevede che gli aggiornamenti vengano aggiunti più a ridosso del calcio d'inizio.

Anche il ct della Spagna Luis de la Fuente al momento non ha notizie confermate sulla squadra. Dean Huijsen ha preso parte al precedente incontro di Siviglia e ha parlato del suo ritorno nel giro della nazionale dopo aver saltato la rosa per il Mondiale. Gli aggiornamenti completi sulla rosa seguiranno con l'avvicinarsi della partita.

Forma

La Croazia arriva a questa sfida con due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con un'ulteriore sconfitta a completare una serie altalenante. Il risultato più recente è stato il 4-1 subito contro la Spagna a Siviglia e, prima ancora, aveva battuto la Cechia 2-1 in Nations League. Il cammino al Mondiale ha incluso vittorie contro Ghana e Panama, ma la squadra è stata eliminata dal Portogallo agli ottavi di finale. In queste cinque partite, la Croazia ha segnato sette gol e ne ha subiti nove, dato che riflette una squadra capace di produrre in attacco ma incline a cali difensivi contro avversarie di alto livello.

La Spagna ha vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato quel 4-1 contro la Croazia e, prima ancora, aveva battuto l'Inghilterra 3-2 all'esordio in Nations League. Il percorso al Mondiale che ha preceduto questa campagna ha incluso vittorie contro Belgio, Francia e Argentina in finale, con la Spagna che ha subito appena due gol in queste cinque partite, entrambi in Nations League. È una striscia che evidenzia sia la sua qualità offensiva sia la sua organizzazione difensiva.

Precedenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre è arrivato solo pochi giorni fa, quando la Spagna ha vinto 4-1 a Siviglia in Nations League. Guardando agli ultimi cinque precedenti, la Spagna ha un netto vantaggio, con risultati che includono una vittoria per 3-0 a Euro 2024 e un successo per 5-3 a Euro 2020 dopo i tempi supplementari. L'unico successo della Croazia nella serie recente è arrivato in una partita di Nations League nel novembre 2018, quando batté la Spagna 3-2. Un successivo incontro di Nations League nel giugno 2023 è terminato 0-0, l'unico pareggio della sequenza.

Classifica

Grp. 3 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Spagna SPA 3 3 0 0 10 4 +6 9 V V V 2 Inghilterra ING 3 2 0 1 11 3 +8 6 V V S 3 Croazia CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 S S V 4 Cechia CEC 3 0 0 3 2 7 -5 0 S S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione

Nel Gruppo 3 della Lega A di Nations League, la Spagna è attualmente in testa alla classifica mentre la Croazia è terza, rendendo questa sfida uno scontro diretto con implicazioni significative per l'evoluzione del girone.