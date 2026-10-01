Croazia-Inghilterra, anteprima di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Croazia-Inghilterra: dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 3 3 ott 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Croazia e Inghilterra daranno il calcio d'inizio il 3 ottobre 2026 alle 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Le big del Gruppo A3 si affrontano a Fiume

La Croazia torna in casa all'HNK Rijeka Stadium Rujevica per ospitare l'Inghilterra nella terza giornata del Gruppo A3 della Lega A della UEFA Nations League 2026/27. Dopo una finestra internazionale d'apertura dai risultati alterni, la squadra del ct Slaven Bilić punta a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato vitale e risalire la classifica del girone. Per l'Inghilterra di Thomas Tuchel, la trasferta di Fiume arriva dopo una netta vittoria esterna nel weekend e rappresenta un test importante nella corsa a mantenere pressione sulla capolista Spagna.

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Settembre tra alti e bassi per la Croazia

La Croazia si presenta alla sfida di sabato con l'obiettivo di rialzarsi dopo la pesante sconfitta per 4-1 in trasferta contro la Spagna nella seconda giornata, il 29 settembre. L'attaccante Dion Drena Beljo ha segnato l'unico gol della Croazia a Siviglia prima che la Spagna prendesse il controllo della partita. Il risultato arriva dopo l'ottima vittoria per 2-1 in trasferta contro la Cechia a Praga nella prima giornata, il 26 settembre, e lascia Slaven Bilić, Luka Modrić, Joško Gvardiol e Mateo Kovačić concentrati sulla necessità di ritrovare solidità difensiva in casa.

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L'Inghilterra vuole dare continuità alla ripresa

L'Inghilterra arriva in Croazia piena di fiducia dopo aver ottenuto una disciplinata vittoria per 2-0 in trasferta contro la Cechia a Praga nella seconda giornata, il 29 settembre. Dopo la sconfitta casalinga per 3-2 contro la Spagna a Wembley all'esordio, i gol nel secondo tempo di Anthony Gordon (47') e del capitano Harry Kane (69') hanno regalato a Thomas Tuchel il suo primo successo da commissario tecnico in Nations League. Sostenuta dalla regia di Trent Alexander-Arnold e dalla spinta creativa di Jude Bellingham, l'Inghilterra punta a costruire una serie di vittorie esterne.

Il motore del centrocampo croato può frenare l'attacco sulle fasce dell'Inghilterra?

I precedenti tra queste due potenze del calcio hanno spesso offerto un alto tasso di tensione tattica, compresa la vittoria dell'Inghilterra per 4-2 nel girone del Mondiale all'inizio dell'estate. La Croazia cercherà di controllare il possesso centrale con Luka Modrić, Mateo Kovačić e Petar Sučić, affidandosi a Dion Drena Beljo e Ivan Perišić nelle transizioni rapide. L'Inghilterra, invece, farà leva sul dinamismo sugli esterni di Bukayo Saka e Anthony Gordon per allargare la linea difensiva croata. Con punti pesanti in palio nel Gruppo A3, la sfida di sabato promette grande intensità europea fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Slaven Bilic non ha confermato una probabile formazione della Croazia in vista della partita e non sono state fornite informazioni su infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Sono attesi aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Allo stesso modo, Thomas Tuchel non ha ancora reso noto un possibile undici dell'Inghilterra e al momento non risultano assenze confermate. La rosa comprende però Morgan Gibbs-White, convocato d'urgenza, e Alex Scott, che ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore nella precedente partita.

Stato di forma

La Croazia arriva a questa partita con due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con il più recente risultato rappresentato dalla pesante sconfitta per 4-1 contro la Spagna. Prima di allora aveva ottenuto un successo per 2-1 in trasferta contro la Cechia in Nations League. In queste cinque partite, i Vatreni hanno segnato sei gol ma ne hanno subiti nove, un bilancio che riflette la fragilità difensiva che Bilic è stato chiamato ad affrontare. La campagna mondiale disputata all'inizio dell'anno aveva prodotto vittorie contro Ghana e Panama prima dell'eliminazione ai quarti di finale per mano del Portogallo.

L'Inghilterra si presenta con tre vittorie nelle ultime cinque partite, l'ultima delle quali il 2-0 contro la Cechia. Il cammino in Nations League comprende anche la sconfitta per 3-2 contro la Spagna, anche se la squadra di Tuchel ha mostrato una notevole produzione offensiva durante l'estate, battendo la Francia 6-4 in una straordinaria semifinale del Mondiale prima di perdere contro l'Argentina in finale. L'Inghilterra ha segnato quindici gol in queste cinque partite, subendone dieci, a conferma sia della sua forza offensiva sia di qualche occasionale vulnerabilità difensiva.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste squadre si è concluso con un netto successo per 4-2 dell'Inghilterra sulla Croazia ai Mondiali 2026, a giugno, un risultato che ha dato il tono al cammino dell'Inghilterra nel torneo. Prima di allora, l'Inghilterra aveva battuto la Croazia 1-0 a Euro 2020 e vinto 2-1 in una sfida di Nations League nel novembre 2018. L'unica vittoria della Croazia negli ultimi cinque precedenti diretti è arrivata ai Mondiali 2018, un 2-1 che eliminò l'Inghilterra in semifinale. Il bilancio complessivo di queste cinque partite sorride all'Inghilterra, che ha vinto tre volte contro l'unico successo della Croazia, con un pareggio.

Classifica