Cristiano Ronaldo presentato all'Al-Nassr: "Mi hanno cercato in Europa, Brasile e Stati Uniti"

Il momento è arrivato: Cristiano Ronaldo presentato a Riad come nuovo numero 7 dell'Al-Nassr.

Inizia l'avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese approda a Riad per giocare le prossime stagioni con la maglia dell'Al-Nassr, con cui ha firmato il contratto più remunerativo nella storia del calcio.

Cristiano Ronaldo si presenta come nuovo giocatore dell'Al-Nassr - squadra in cui militano i vari Aboubakar, Luiz Gustavo, Ospina e Pity Martinez - allo stadio Mrsol Park, casa del club di Riad attualmente primo in classifica nel torneo saudita.

Una presentazione con milioni di spettatori in tutto il mondo e i tifosi del Mrsol Park, giunti allo stadio per vedere per la prima volta Cristiano Ronaldo con la maglia della propria squadra. Giochi di luce, musica techno e spettacolo live per i fans, che non hanno comunque completamente riempito l'impianto, ex casa dell'Al-Hilal.

"Molti club in Europa hanno provato a prendermi" ha detto Cristiano Ronaldo durante la presentazione. "In Brasile, Australia, Stati Uniti e Portogallo. ma ho dato la mia parola a questo club. In Europa il mio lavoro è finito, ho vinto tutto. Sono contento di aver preso questa decisione nella mia vita".

Per Cristiano Ronaldo l'avventura all'Al-Nassr significa stipendio senza precedenti, ma anche una sfida a livello personale:

"Qui per cambiare la mentalità delle nuove generazioni. Voglio aiutare a sviluppare non solo il calcio ma anche la mentalità, voglio aiutare a far crescere questo movimento, a partire dal settore femminile. Non tutti lo sanno, ma l'Al Nassr ha anche una squadra femminile".

Cristiano Ronaldo non vuole sentire parlare di carriera chiusa dopo il passaggio all'Al'Nassr:

"Molti parlano, ma l'unica squadra a battere i campioni è stata l'Arabia Saudita, non è la fine della mia carriera venire qui. Non penso a quello che dice la gente: ho preso la mia decisione e sono felice di essere qui. So che il campionato è molto competitivo: tutti dicono di no, ma io ho visto diverse partite. Sono pronto per continuare a divertirmi e battere nuovi record dopo averlo fatto in Europa".

Dopo le parole in sala stampa Cristiano Ronaldo si è vestito di tutto punto da nuovo giocatore dell'Al-Nassr, ha salutato i compagni nello spogliatoio ed è sceso in campo per essere applaudito ai suoi nuovi tifosi tra fuochi d'artificio, foto con i bambini, lancio di palloni per il pubblico e nuove dichiarazioni sulla prima avventura asiatica ed araba della sua carriera.