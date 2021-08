Cremonese-Lecce dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Cremonese ospita il Lecce nella 1ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CREMONESE-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Cremonese di Fabio Pecchia ospita il Lecce di Marco Baroni nella 1ª giornata del campionato di Serie B. Lombardi e salentini si sono affrontati 28 volte nel torneo cadetto: il bilancio statistico è in favore dei giallorossi, che si sono imposti 11 volte, a fronte di 9 affermazioni grigiorosse e di 8 pareggi.

Segui Cremonese-Lecce su DAZN. Attiva ora

Le due squadre hanno fatto il loro debutto stagionale ufficiale nei trentaduesimi di Coppa Italia con differenti sorti: i lombardi sono stati sconfitti ai rigori dal Torino, nonostante una buona prestazione, mentre i salentini si sono imposti 3-1 in trasferta sul Parma di Maresca grazie ad una doppietta di Coda e ad un goal di Tuia.

Il difensore della Cremonese, Emanuele Terranova, è il grande ex della gara, avendo militato tra le fila del Lecce nella stagione 2009/10 (27 presenze, fra cui 22 da titolare), chiusasi con la vittoria da parte dei salentini del campionato di Serie B e la promozione diretta in Serie A.

Il centravanti del Lecce, Massimo Coda, si è laureato capocannoniere dell'ultima Serie B, mettendo a segno 22 goal, sua miglior prestazione realizzativa di sempre, nello scorso campionato. In questa pagina tutte le informazioni su Cremonese-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CREMONESE-LECCE

Cremonese-Lecce si disputerà la sera di domenica 22 agosto 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giovanni Zini di Cremona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 29ª in Serie B fra le due squadre, è in programma alle ore 20.30.

La sfida Cremonese-Lecce potrà essere vista in tv su diverse piattaforme. Su DAZN la gara sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Alberto Santi.

Sky, invece, trasmetterà la partita in diretta televisiva sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite). Cremonese-Lecce sarà infine trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Ci sono svariate opzioni anche per seguire la partita Cremonese-Lecce in diretta streaming. Su DAZN, Sky Go ed Helbiz Live, il match potrà essere seguito su dispositivi mobili quali smartphone e tablet scaricando le rispettive app, e sul proprio personal computer o notebook collegandosi con il sito ufficiale delle due diverse piattaforme.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara con la descrizione di goal, azioni importanti ed eventi.

Pecchia dovrebbe mandare in campo la Cremonese con il 4-2-3-1. In attacco Strizzolo è favorito su Daniel Ciofani e Vido per ricoprire il ruolo di unica punta. Alle sue spalle potrebbero disimpegnarsi sulla trequarti Zanimacchia, Bartolomei e Baez, con capitan Castagnetti e Valzania in mediana. Fra i pali ci sarà Carnesecchi, mentre in difesa Okoli e Ravanelli saranno i due centrali, con Sernicola e Valeri terzini. In dubbio Bianchetti e Terranova, che in settimana si sono allenati a parte.

Baroni punterà sul 4-3-3. Davanti al portiere Gabriel, in difesa a destra Gendrey è favorito su Calabresi, Vera sarà il terzino sinistro e in mezzo Tuia affiancherà capitan Lucioni. A centrocampo Blin giocherà da regista con Hjulmand e Majer, quest'ultimo in vantaggio su Björkengren, nel ruolo di mezzali. In attacco il centravanti Coda guiderà il tridente con Strefezza (in vantaggio su Paganini) e Olivieri (favorito su Pablo Rodríguez).

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Zanimacchia, Bartolomei, Baez; Strizzolo.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Vera; Hjulmand, Blin, Majer; Strefezza, Coda, Olivieri.