Corsa a due per De Ligt: Barcellona e PSG le contendenti

Sono Barcellona e PSG le due contendenti che si giocheranno Matthjs De Ligt: il capitano dell'Ajax sceglierà a giorni la sua prossima squadra.

La corsa per aggiudicarsi Matthijs De Ligt sembra ora diventata una questione a due: sono e le contendenti che si giocheranno il classe 1999 dell'.

Secondo quando riporta 'RMC Sport', catalani e campioni di hanno batttuto la concorrenza delle altre che si sono interessate al centrale difensivo, tra le quali ci sono state anche , e .

Il Barcellona sarebbe sempre stato in vantaggio per aggiudicarsi il talento diciannovenne, ma il PSG si sarebbe rimesso in corsa. Sarebbe stato proprio il presidente Al-Khelaifi a fare dell'olandese una priorità per il mercato estivo del suo club.

I francesi avrebbero alzato la proposta fino ad arrivare ad avvicinarsi alle richieste del giocatore. Ora rimane da accontentare anche l'Ajax, per una cifra che dovrebbe attestarsi intorno ai 75 milioni di euro.

La prima proposta del Barcellona sarebbe stata di 70 milioni, ma la pista si sarebbe raffreddata dopo le richieste avanzate da Raiola, che cura la procura di De Ligt.

Il giocatore nei prossimi giorni dovrebbe prendere la sua decisione in via definitiva e scegliere il club a cui unirsi.