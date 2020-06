La corsa Champions in Serie A: la Roma insegue l'Atalanta, il Napoli spera

La situazione riguardante la corsa alla Champions League in Serie A: l'Atalanta deve difendere il quarto posto dalle inseguitrici.

L'attesa è finita, la riparte dopo la lunga emergenza sanitaria che ha colpito l'intero pianeta: si ricomincia dai recuperi e dal 27° turno per quello che sarà un tour de force estivo senza precedenti. Tanti i traguardi ancora in palio, tra i più importanti l'accesso alla prossima , una priorità per tante squadre del nostro paese sia dal punto di vista economico che del blasone.

Lo scenario che avevamo lasciato a inizio marzo vedeva e contendersi la testa della classifica con l' pronta a rifarsi sotto nonostante gli ultimi due passi falsi. Tre squadre saldamente all'interno della zona Champions League dunque, con l' chiamata invece a difendere quel quarto posto che garantirebbe agli uomini di Gasperini un'altra cavalcata europea.

I nerazzurri ripartono con un distacco di tre punti sulla e con una partita in meno, che potrebbe portare il distacco a sei in caso di vittoria sul nel match di recupero. La Dea non deve fare i conti con infortuni di nessun tipo in rosa, ma dovrà gestire le forze anche in previsione degli importanti appuntamenti di Champions League dopo le strepitose prestazioni offerte contro il .

Altre squadre

La Roma ha ripreso a marciare con due vittorie di fila prima della sosta, archiviando il periodo negativo di inizio febbraio: gli uomini di Fonseca dovranno ritrovare continuità e sperare in qualche passo falso dell'Atalanta, ma anche guardarsi le spalle dal di Gattuso.

Se da una parte Pau Lopez dovrebbe smaltire i suoi acciacchi entro metà giugno, dall'altra l'allenatore giallorosso dovrà fare a meno di una pedina fondamentale come Nicolò Zaniolo, che non potrà tornare in campo prima di luglio in seguito al grave infortunio al ginocchio. Anche la squadra capitolina dovrà comunque gestire le proprie risorse in vista della sfida di contro il , rinviata come tutte le altre partite a causa del Coronavirus.

Più distante invece il Napoli, che ha bisogno di una grande rimonta e soprattutto di un crollo da parte di una delle due concorrenti per poter sperare nel quarto posto: dopo una prima parte di campionato complicata gli azzurri hanno ripreso a marciare nell'ultimo periodo, ma mister Gattuso dovrà fare a meno di Manolas almeno fino a luglio. La squadra partenopea dovrà inoltre preparare la grandissima sfida di Champions contro il : un appuntamento che potrebbe addirittura svoltare una stagione non troppo esaltante.

L'articolo prosegue qui sotto

Servirà invece un vero e proprio miracolo al di Pioli per alimentare speranze di Champions, obiettivo dichiarato di inizio stagione ma ormai distante ben 12 punti. I recenti risultati del Diavolo non lasciano ben sperare i tifosi e a complicare il tutto è arrivata anche la notizia dell'infortunio di Ibrahimovic, che perderà sicuramente le prime sfide dopo la ripresa del campionato.

I rossoneri dovranno 'uscire indenni' da Roma, Lazio, Juventus e Napoli per valutare se la corsa finale sarà possibile e puntare poi allo scontro diretto in casa contro l'Atalanta alla terz'ultima giornata.

Sul fronte calendari la Dea dovrà affrontare poi anche la Lazio, il Napoli, la Juventus e soprattutto l'Inter all'ultima giornata, quando invece la Roma sarà impegnata sul campo di Madama. I giallorossi hanno in programma duri ostacoli come Milan, Napoli, Inter e . Altrettanto complicato il finale di stagione dello stesso Napoli, che negli ultimi due turni dovrà vedersela con Inter e Lazio.