Coronavirus, Reina racconta: "Ho avuto tutti i sintomi, ma niente tampone"

L’emergenza Coronavirus si è abbattuta su tutta l’Europa. Nelle ultime settimane la situazione si è purtroppo aggravata in diversi Paesi del Vecchio Continente e lo cosa ha costretto i vari governi a prendere le iniziative che ritenevano più giuste al fine di cercare di limitare le possibilità del propagarsi del contagio.

Tra coloro che hanno avvertito i sintomi del Coronavirus c’è anche Pepe Reina. Il portiere del , attualmente in prestito all’, parlando a ‘El partidazo de COPE’, ha raccontato come ha vissuto gli ultimi giorni.

“Prima o poi doveva arrivare, questa settimana sono stato io a dover fare i conti con il virus. Sono stati giorni diversi, ho preso tutte le precauzioni per non infettare le persone che vivono con me. Qui i test non vengono eseguiti, a meno che tu non stia molto male e devi andare in ospedale per farlo. Parlando con i dottori mi hanno detto che i sintomi sono quelli, ma di fatto non ho avuto una conferma ufficiale. Mi sono sentito come se un camion mi fosse passato sopra, ma ora tutto è alle spalle e mi sento benissimo”.