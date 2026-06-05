Corea del Sud vs Repubblica Ceca: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapere

Corea del Sud-Repubblica Ceca si giocherà il 12 giugno 2026 alle 02:00 GMT (21:00 EST).

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Corea del Sud vs Repubblica Ceca: contesto della partita

A Zapopan, entrambe le squadre cercano punti in un girone difficile. Sotto pressione, il ct coreano Hong Myung-bo vuole confermare il suo sistema di transizione verticale. Affronteranno una Repubblica Ceca determinata, guidata da Miroslav Koubek, il tecnico più anziano del torneo, che riporta la nazionale ai Mondiali dopo 20 anni. Il caldo e l’altitudine messicani renderanno il match ancora più duro, con il rischio di un passo falso che potrebbe pesare contro Messico e Sudafrica. La Corea del Sud cerca conferma del proprio dominio asiatico, mentre i cechi vogliono dimostrare di essere tornati competitivi. Per i cechi è il coronamento di un lungo esilio dai riflettori del calcio. Con il sole che batte sull’erba di Zapopan, l’aria rarefatta metterà alla prova la resistenza e la profondità delle panchine, decisiva per chi vorrà conquistare i tre punti.

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La strada verso la Coppa del Mondo FIFA 2026

Il percorso della Corea del Sud verso il Nord America

La Corea del Sud ha raggiunto la sua undicesima partecipazione consecutiva grazie a un percorso solido: nel secondo turno delle qualificazioni asiatiche ha dominato il girone con Cina, Thailandia e Singapore, conquistando 16 punti su 18.

La vera prova è arrivata nel Gruppo B del Terzo Turno dell’AFC, molto competitivo. Nonostante i cambiamenti in panchina prima della nomina del leggendario ex capitano Hong Myung-bo, la Corea del Sud è rimasta imbattuta per gran parte delle qualificazioni. La svolta decisiva arrivò a Bassora, in Iraq: in un ambiente ostile e di fronte a oltre 55.000 spettatori, i sudcoreani mostrarono grande maturità tattica e disciplina. Approfittando di un cartellino rosso all’Iraq nel finale, vinsero 2-0 con reti di Kim Jin-gyu e Oh Hyeon-gyu, conquistando matematicamente il pass per il Messico.

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Il dramma degli spareggi della Repubblica Ceca

Al contrario, la Nazionale ceca ha faticato enormemente per staccare il biglietto per il 2026. Fallita la qualificazione diretta in un girone UEFA molto competitivo, è finita nel difficile Percorso D degli spareggi europei.

In semifinale, allo Sinobo Stadium di Praga, hanno affrontato una tenace Irlanda. In svantaggio nel finale, hanno acciuffato il 2-2 e, con grande freddezza, hanno vinto 4-3 ai rigori.

Il 31 marzo 2026, a cinque giorni di distanza, hanno affrontato una Danimarca ostica alla Generali Arena. Come in semifinale, hanno rimontato fino al 2-2 dopo i supplementari. Ai rigori, concentrazione difensiva e precisione hanno premiato i cechi: 3-1 e qualificazione conquistata, ponendo fine a un digiuno di 20 anni.

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Notizie sulle squadre Corea del Sud vs Repubblica Ceca

Notizie sulla Corea del Sud

Il ct coreano Hong Myung-bo ha a disposizione 26 giocatori, quasi tutti disponibili dopo una qualificazione agevole al primo posto nel Gruppo B del terzo turno AFC. Nonostante le pressioni politiche in patria, il gruppo appare compatto in Messico. Son Heung-min agirà sulla fascia sinistra, mentre l’attaccante Hwang Hee-chan, recuperato dall’infortunio alla caviglia, tornerà titolare. Lee Kang-in agirà come trequartista sulla destra, mentre Cho Gue-sung guiderà l’attacco come unica punta.

Notizie sulla Repubblica Ceca

La Nazionale ceca è arrivata in Messico dopo un percorso difficile: ha superato Irlanda e Danimarca ai rigori negli spareggi UEFA, interrompendo un digiuno di 20 anni dai Mondiali. Miroslav Koubek ha definito il gruppo dei 26 dopo il 2-1 in amichevole col Kosovo a Praga. Il gruppo conta 17 elementi che giocano nella massima serie ceca, con dieci elementi provenienti dallo Slavia Praga.

La principale novità è la convocazione del diciassettenne centrocampista Hugo Sochurek, che ha debuttato in Nazionale maggiore contro il Kosovo. Nonostante ciò, dovrebbe iniziare il torneo in panchina. Confermati come titolari Tomáš Souček e Patrik Schick. In difesa, Ladislav Krejčí guiderà il trio con Holeš e Hranáč.

Profili degli allenatori e filosofie tattiche

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Hong Myung-bo (Corea del Sud)

Icona del calcio asiatico, Hong Myung-bo è ricordato per aver guidato la Corea del Sud alla semifinale casalinga dei Mondiali 2002. La sua conferma alla guida della nazionale ha però suscitato un ampio dibattito politico e mediatico a Seul.

Tatticamente punta su pressing alto, disciplina e verticalizzazioni rapide, schierando un 4-2-3-1 che evita il possesso orizzontale e cerca subito le ali con lanci dai due centrocampisti. In Messico la sua sfida principale sarà mantenere la solidità difensiva in quota e gestire gli avversari fisicamente imponenti che cercano di rallentare il ritmo.

Miroslav Koubek (Repubblica Ceca)

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A 74 anni, Miroslav Koubek è l’allenatore più anziano del torneo. Esperto pragmatico, predilige un’organizzazione difensiva solida e un calcio attento al contropiede. Ha reso la Repubblica Ceca un blocco compatto, abile a gestire lunghi tratti senza palla.

Koubek predilige un 3-4-1-2 molto organizzato, basato sulla sincronizzazione degli spazi. Grazie alla profonda conoscenza dei club locali, la squadra passa con naturalezza dal blocco centrale a quello basso, controllando gli spazi con precisione. Limita i rischi nella propria trequarti difensiva, affidandosi a un centrocampo fisico per conquistare i secondi palloni e lanciare rapidamente le punte o sfruttare le palle inattive con precisione.

Rosa dei 26 convocati per i Mondiali

Rosa della Corea del Sud per i Mondiali

Portieri: Jo Hyeon-woo, Song Bum-keun, Lee Chang-geun

Difensori: Kim Min-jae, Cho Yu-min, Kim Ji-soo, Seol Young-woo, Kim Jin-su, Hwang Jae-won

Centrocampisti: Hwang In-beom, Lee Kang-in, Paik Seung-ho, Hong Hyun-seok, Eom Ji-sung, Park Yong-woo, Bae Jun-ho, Yang Min-hyuk, Lee Jae-sung

Attaccanti: Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-gyu, Cho Gue-sung, Lee Young-jun, Jeong Woo-yeong, Yang Hyun-jun

Squadra della Repubblica Ceca ai Mondiali

Portieri: Lukáš Horníček, Matěj Kovář, Jindřich Staněk

Difensori: Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený, David Zima

Centrocampisti: Lukáš Červ, Vladimír Darida, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc, Denis Višinský

Attaccanti: Adam Hložek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick

Confronto chiave tra Corea del Sud e Repubblica Ceca

Kim Min-jae vs Patrik Schick: una sfida tra giganti in area di rigore. Schick, torre da 191 cm del Leverkusen, eccelle in visione di gioco, duelli aerei e sponde precise. Il centrale del Bayern Monaco dovrà usare la sua velocità di recupero e la sua forza per impedirgli di ricevere palloni, soprattutto su piazzati e cross.

Son Heung-min contro la retroguardia ceca: alla sua quarta Coppa del Mondo, il talismano sudcoreano proverà a creare superiorità sulle fasce per poi convergere e concludere con il destro. Di fronte troverà un blocco difensivo compatto, con dieci elementi provenienti dalla Slavia Praga. Basterà il suo talento a scardinare un muro così compatto?

Lee Jae-sung vs Tomáš Souček: duello tattico in mediana. Il centrocampista del West Ham, capitano ceco con 89 presenze, è un box-to-box di grande resistenza e gioco aereo. Lee dovrà attirarlo fuori posizione per creare gli spazi utili ai contropiedi verticali coreani.

Notizie sulle squadre e formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma





Precedenti

CDS Ultime 2 partite CEC 1 Vittoria 0 Pareggi 1 Vittoria Cechia 1 - 2 Corea del Sud

Cechia 5 - 0 Corea del Sud 2 Goal segnati 6 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2





Classifica

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