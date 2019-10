Convocati Italia Under 21: Kean e Cutrone in attacco, c'è Luca Pellegrini

Sono ufficiali i convocati di Paolo Nicolato per la doppia sfida che attende l'Under 21: Kean e Cutrone in attacco. C'è anche Luca Pellegrini.

Sono da poco ufficiali i 23 giocatori convocati da Paolo Nicolato per la doppia sfida contro e Armeniaa che attende la nazionale Under 21. Tornano ad infiammare l'attacco degli azzurrini Moise Kean e Patrick Cutrone, mentre sarà assente Zaniolo che difenderà i colori italiani con la nazionale maggiore.

Tanto in questa Under 21, con addirittura sei giocatori di proprietà dei neroverdi: Claud Adjapong, Riccardo Marchizza, Davide Frattesi, Marco Sala, Manuel Locatelli e Gianluca Scamacca. In una settimana delicata, dopo la scomparsa del patron Squinzi, dall'Under 21 arrivano segnali benauguranti per il futuro degli emiliani.

Fra i giocatori più attesi degli azzurrini di Nicolato c'è sicuramente Sandro Tonali, protagonista di un entusiasmante inizio di stagione con il e osservato speciale di e che domenica sera si sfideranno sul campo nel derby d' più atteso degli ultimi anni. In difesa due dei capisaldi dell'Under 21 saranno proprio un nerazzurro e un bianconero (seppure attualmenre in prestito al ), rispettivamente Alessandro Bastoni e Luca Pellegrini.